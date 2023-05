O Food and Science Festival também vence o mau tempo, já que muitos dos eventos envolvendo ciência, informação e agricultura estão esgotados

Mântua – Chegou no sétimo ano, e Festival de Ciência e Gastronomia A edição de 2023 terminou hoje com a constatação de que se tornou um dos demonstrações Uma ciência autoritária e tópico de nutrição Nacional, um teatro de discussão, um lugar de encontro e troca de ideias. Desde a abertura, o Ministro da Agricultura, Soberania Alimentar e Florestas convocou Francesco Lollobrigidaevento promovido pela Fazenda MântuaProjetado por FRAME – Digressões científicas e estruturado Mântua Agrícola Abordar tópicos altamente atuais – da mudança climática à carne cultivada, da legislação de rótulos ao cultivo de carbono, do manejo da vida selvagem à agricultura digital, aos TEAs e muito mais – abrindo espaço para mais de 130 datas em 17 Lugares gravação diferente acabar Em muitos eventos, apesar do mau tempo.

Uma série de temas também falados pelo Presidente da Confagricoltura Mantova, Albert Cortese, começando pelo TEA: “O que fica evidente na programação desta edição é a necessidade urgente de decidir sobre tecnologias de evolução assistida, como enfatizou o ministro durante a inauguração: os projetos estão prontos, e as pesquisas devem avançar nesse sentido para garantir a produtividade que podem se adaptar às mudanças climáticas em curso, diz ele. Embora não pareça, dada a situação crítica de algumas regiões do país, a seca é um problema que não podemos ignorar. Meio ambiente, sustentabilidade, investimentos e tecnologias: o festival trata desses e de muitos outros temas há sete anos, reunindo mensagens dos cidadãos e canalizando-as para a política. Estamos muito satisfeitos por eles terem sido bem recebidos este ano e por as instituições estarem lá para apoiá-los.”

três dias lá especialistas do setor, pesquisadoresE criadores de ciência E representantes institucionais Eles discutiram a ciência que cria e produz alimentos, tentando entender de onde viemos e para onde devemos ir agora, guiados por pesquisa, tecnologia e inovação para não sobrecarregar o planeta. para receber b Mais de 190 convidadoscidade Mântuacom quem o festival tem mantido uma relação profunda, com vivo interesse e participação cada vez maior, envolvendo cada vez mais jovens.

“Ciência, pesquisa, atualidade e futuro estão ao alcance de todos. O Food and Science Festival está se revelando cada vez mais uma ideia vencedora capaz de atrair um grande público, muitos jovens, de várias partes da Itália.” comentou o prefeito Palácios de Matias. “Obrigado à Confagricoltura e a todos os patrocinadores que apoiam o festival. Conhecer, aprender e divertir-se juntos é a chave deste festival.”

conferênciasE laboratóriosE ExposiçõesE degustaçãoE OfertasE placa multi-som E Passeios Superar a fronteira O leitmotiv desta edição é o conhecimento que temos, ou pensamos ter, sobre a ciência alimentar que nos rodeia. Eles falaram sobre isso Dan Saladinojornalista e apresentador da BBC TV sobre a necessidade de preservar alimentos raros e comunicador de ciência Dario Bresannini sobre notícias falsas Alimentos, Diretor do CREA Luigi CativelliOs curadores do encontro, que discutiram com os Jovens Defensores da Confagricoltura sobre técnicas de evolução assistida para criar plantas mais resistentes e performers, o neurocientista Anna Derico Sobre os vínculos entre cultura e alimentação, pesquisadores Annalisa Cherry E Susana Cortique explicou a uma plateia muito atenta de estudantes os perigos das mudanças climáticas em andamento, mas também o primeiro astronauta italiano Franco MallerpaProfessor, Universidade Estadual de Michigan Bruno BassoChefe do Serviço de Coordenação da Vida Selvagem, ISPRA Piero Gênio e jornalistas científicos Marco Ferrari E Roberta Vila.

Um verdadeiro festival de ciência entre informação e agricultura que faz da interdisciplinaridade da proposta sua marca registrada. Participantes em Passeios Dentro e fora de Mântua – inclfazenda Organizado pela região da Lombardia na fazenda orgânica de Annibaletti Giuliano, concluído com uma aula sobre ervas silvestres e medicinais, caminhadas para descobrir a cidade histórica oficinas científicas em Retrobottega, em colaboração com Confguide-Confcommercio Mantova – Visitantes Exposições e instalaçõesMuitos participantes laboratórios Para adultos e crianças, e muitos que lotaram o Teatro Bibiena para o show da noite com o ator Dario Vergasola.

Food and Science Festival se reúnem em maio de 2024 para a oitava edição.