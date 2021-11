Como o conhecimento é transmitido e disseminado? Scientific Press Review, novembro de 2021

Que pesquisas e descobertas chamaram a atenção de nossos colegas da imprensa científica neste mês?

No programa, vamos nos aprofundar no universo virtual e paralelo dos metaversos. Essa é a rede social por excelência, uma espécie de internet 3D que está entrando na nossa realidade para melhor ou para pior. Também subiremos olhando para o nosso universo através do muito antecipado James Webb Telescope. Voltaremos à Terra para nos perguntar sobre um recurso vital, totalmente renovável, mas que pode estar faltando: a água. Viajaremos pelo corpo humano para descobrir os poderes desconhecidos do suplemento e, por fim, analisaremos o paradoxo da bicicleta em equilíbrio, quando a subtração é mais eficaz do que a adição!

Com :

– Cecil ListianNS Cérebro e psique

– Philip HanarjosNS céu e espaço

– Muriel FallenNS Epsilon

– Thomas DelawareNS ciência e vida

– Carol ChatlinNS Ciência e o futuro

Philip Hanarjos convida você a se lançar no espaço! É gratuito e acontece nos dias 5, 6 e 7 de novembro, no Explor’Espace Festival, em Montrouge! todas as informações Quem é o.