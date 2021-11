Colesterol alto, o que evitar imediatamente para não arriscar as consequências

Para combater o excesso de colesterol, recomenda-se uma dieta mediterrânea e muita atividade física.

Nos últimos dois anos na Itália, as pessoas sofreram de colesterol altoE Ou seja, com um nível de colesterol acima de 240 mg / dLSério, eles fizeram. Olhando para os últimos 10 anos, podemos ver que de 24% em 2002 fomos para perigosos 38%. Esses dados serão fornecidos porObservatório Epidemiológico Cardiovascular ACE-ANMCOQue identificou como esse aumento afeta ambos os sexos.

Com o colesterol alto, podemos estar sujeitos a várias doenças cardíacas

para controlar os níveis de colesterol no sangue, Recomenda-se seguir uma dieta à base de alimentos de origem vegetal e vegetal. É claro que a atividade física não deve ser negligenciada em prol de uma prevenção adequada. Além disso, o colesterol, para começar, é uma gordura produzida pelo organismo que é útil, entre outras coisas, para a digestão.

Mas não só, este último também será capaz de produzir vitamina D e facilitar a construção das paredes celulares. Porém, como sabemos, existem diferentes tipos de colesterol que podem variar de acordo com sua densidade. Por exemplo, aqueles classificados como LDL ruim porque podem se depositar nas paredes das artérias.

Teremos que substituir o leite integral pelo semidesnatado

Para evitar várias doenças como diabetes ou problemas de tireóide, vamos ver um A dieta mediterrânea é boa para nossa proteção. Em nossa mesa, especificamente, eles nunca devem perder legumesE cereal NS leguminosasTodos grandes aliados do nosso coração. Já as leguminosas são consumidas de duas a quatro vezes por semana, e o mesmo vale para as verduras. Por outro lado, a fruta será consumida diariamente com duas porções por dia.

Além disso, em nossa dieta Teremos que evitar banha a todo custoE manteiga NS Banha que será substituído por Azeite de oliva extra virgemE sementes de girassol e outros óleos vegetais insaturados. Não apenas em relação à camada, alguma gordura também está presente um ovo NS produto lácteo. Por exemplo, uma das dicas para essa dieta é começar a comer leite desnatado. Finalmente, os queijos ainda podem ser consumidos, desde que escolhamos queijos com baixo teor de gordura.