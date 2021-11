Aparentemente Leonardo, em São Francisco o encontro entre ciência e arte

Obviamente, Leonardo!. Este é o título do congresso que acontecerá na quarta-feira (10 de novembro), às 17h30, na Capela Guinigi da Congregação de São Francisco. No centro do encontro, como sugere a frase que dá a iniciativa seu nome, está o tema do debate sobre as origens do ocultismo. Anúncio de anjoEm exibição em São Francisco até 19 de dezembro.

eles vão interferir Ellaria Boncompany, historiador da arte da autoridade e curadora da exposição, H Christopher W. TylerProfessor de Ciências da Visão na Escola de Ciências da Saúde da City University London. A conferência abordará também o tema da atividade do jovem da Vinci como escultor e a fascinante hipótese do papel de “modelo” em algumas das criações do ateliê de sua mentora Andrea del Verrocchio.

Com o professor Tyler, que falará a respeito de Londres, Ellaria Boncompagni apresentará em seguida seu estudo sobre o anjo professo de Pieve di San Gennaro e o estudo aprofundado sobre uma descoberta sobre Leonardo da Vinci. Ponto de encontro transversal entre ciência e arte Que sofreu um grande desenvolvimento nos últimos anos e permite não só especulações históricas e anedóticas, mas também conclusões interessantes de grande valor clínico. Nesta ocasião, ao final do encontro, será possível organizar um tour pela exposição sO anjo de Leonardo era … Liderado por Ilaria Boncompagni, uma oportunidade de explorar um Leonardo inédito e desconhecido.