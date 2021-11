Limpe as artérias e um coração saudável graças a essas leguminosas que ajudam a reduzir o colesterol no sangue

Os legumes são alimentos muito nutritivos, tanto que muitos os consideram a “carne dos pobres”. Com efeito, do ponto de vista nutricional, é rico em hidratos de carbono, fibras e proteínas, que são muito importantes para o organismo.

Em um artigo anterior, por exemplo, vimos como Essas três leguminosas serão capazes de purificar os rins e prevenir a formação de cálculos.. Hoje, no entanto, descobriremos um tipo de leguminosa que, infelizmente, é desconhecido, mas tem muitas propriedades benéficas.

Na verdade, podemos ter artérias limpas e um coração saudável graças a essas leguminosas que ajudam a reduzir o colesterol.

A leguminosa que vamos analisar neste artigo é a planta sechrichia, que é especialmente difundida na Ásia, África e em algumas áreas da Europa.

Conhecida desde a época dos antigos romanos, a cicerchia sempre foi apreciada pela facilidade de cultivo. Na verdade, é muito resistente mesmo em climas áridos, longos períodos de seca e solo infértil. Apesar das adversidades, enfim, ele sempre conseguiu garantir uma produção abundante, tanto que muitas vezes era o único alimento disponível durante o dia.

Porém, a certa altura, percebeu-se que o uso indevido da cicerchia causava alguns efeitos colaterais, como veremos em breve.

Benefícios e contra-indicações

Mesmo a cicerchia, bem como outras leguminosas, tem muitos Propriedades úteisIsso se deve principalmente ao alto teor de fibra. Estes, de fato, além de estimularem a atividade do intestino e garantirem seu bom funcionamento, também ajudariam a baixar os níveis de colesterol. Além disso, contêm uma boa quantidade de vitaminas e uma boa quantidade de sais minerais, como cálcio, fósforo, potássio e ferro.

No entanto, como mencionado antes, seu consumo prolongado ao longo do tempo pode causar alguns efeitos colaterais. Na verdade, a cicerchia contém uma neurotoxina (conhecida como Odap) que pode causar o que é chamado de latirismo. É uma doença neurodegenerativa que pode causar paralisia severa, dores musculares e incontinência urinária.

Essa síndrome é encontrada precisamente nos países que sofrem de fome e que consomem cicerchia há muito tempo. Assim, vimos que podemos ter artérias limpas e um coração saudável graças a essas leguminosas que ajudam na redução do colesterol no sangue. Mas esteja atento aos efeitos colaterais.

Usado na cozinha

Um sabor semelhante ao do grão de bico, porém mais delicado, faz da cicherchia um excelente alimento para sopas quentes clássicas. Antes de preparar qualquer receita, as ervilhas devem ser embebidas em água com sal por pelo menos 24 horas e depois fervidas por mais duas horas.

Para preparar uma deliciosa sopa quente, coloque um pouco de azeite de oliva extra virgem em uma frigideira grande e deixe fritar:

100 g de cebolas Tropea cortadas em tiras;

5 tomates cereja, cortados ao meio;

1 dente de alho em uma camisa;

Um pedaço de aipo picado.

Corte as batatas em cubos.

3 folhas de sálvia

Meia cenoura.

Assim que os ingredientes murcharem um pouco, introduzimos o nosso cicerchie e cobrimos tudo com água fria. Deixe cozinhar por cerca de 2 horas em fogo baixo, mexendo ocasionalmente.

Para enriquecer o sabor, também podemos introduzir um raminho de alecrim na cozinha.