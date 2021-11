Prêmio Nacional Mulher da Ciência, dia 9 de novembro na EXMA

Finalizar Terça 9 novembro, na EXMA, a décima quarta edição da Festival de Ciência de Cagliari “Ciência entre Esperanças e Descobertas” com a manhã dedicada a vários eventos presenciais e presenciais e à tarde uma cerimónia de entrega Prêmio Nacional de Ciência da Mulher.

começa a partir de 16 la Cerimônia de entrega de prêmios subordinar Prêmio Nacional mulher bandeira, que será formatado por Carla Romagnino, Presidente Honorário da Science Society of Science E o chefe do júri de premiação, que testemunhará a participação Maria Maddalena Bashir, Presidente da ScienzaSocietàScienza, de Patricia Caravio, Diretor de Pesquisa do INAF e Professor da Universidade de Pavia e vencedores do prêmio.

jornalista Suzy RonchiPara Gi.U.Li.A. com jornalistas Silvia Rosa BrussinLeonardo RAI, jurado e presidente do TG Leonardo RAI falará com os vencedores do prêmio.

Além dos vencedores de diversos prêmios, a solenidade também contará com a presença de representantes de instituições e do meio acadêmico que contribuem para a organização do prêmio.

o prêmio

O prémio, já na sua terceira edição e promovido pela ScienzaSocietàScienza, reconhece as figuras femininas que contribuíram para o estatuto e o avanço da Sardenha no campo científico. Dentro da premiação, o prêmio também será concedido pelo segundo ano ciências mulheres jovens, dedicado ao investigador mais jovem de Cagliari, encomendado pela Comissão para a Igualdade de Oportunidades do Município de Cagliari.

A novidade da edição de 2021 é Prêmio Especial do Júri, dirige-se a mulheres que se destacam, a começar pela formação científica, nomeadamente nas áreas académicas, no empreendedorismo científico e na vida pública. Nesta primeira edição, o prêmio foi concedido a Maria del zombo Pela atividade incansável e inovadora que desenvolve para a universidade, para a investigação, para a divulgação da cultura científica e da igualdade de género. Maria del Zombo, professora titular de farmacologia da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Cagliari, dirigiu a Universidade de Cagliari de 2015 até abril passado.

Júri

O júri é presidido por Carla Romano, Presidente Honorária da ScienzaSocietàScienza, e rodeado por sete personalidades autorizadas do mundo académico e escolar, do mundo da investigação científica e do mundo da comunicação: Michaela Morelli, professora titular do Departamento de Ciências Biomédicas da Universidade de Cagliari; Angela Spano, Professora de Medicina Nuclear, Universidade de Sassari; Anna Lisa Montoni, pesquisadora do National Research Council Institute of Neuroscience, onde é chefe do Escritório de Cagliari; Valentina Savona, Diretora da Escola Secundária Científica Passinotti em Cagliari; Marta Borgay, pesquisadora do Observatório Astronômico de Cagliari; Giuseppe Mizzurani que foi Professor Associado de Física Nuclear na Universidade de Cagliari e Professor nas Escolas Doutorais em História, Filosofia e Instrução de Ciências, Ph.D. em Física e Silvia Rosa Brussin, Jornalista, Presidente do TG Leonardo Torino. O Prêmio Mulher da Ciência é organizado em colaboração com as Universidades de Cagliari e Sassari, o INAF e o Observatório Astronômico de Cagliari, a Divisão de Cagliari do INFN, a Seção de Cagliari do Instituto de Neurociências da Comissão Nacional de Pesquisa Científica e o Departamento para a Igualdade de Oportunidades do Município de Cagliari.

meninas podemPatricia Caravio: EU Os dados nos dizem que na universidade As alunas superam os alunos do sexo masculino, são melhores (em média) e se formam mais rápido com notas melhores. Mulheres jovens qualificadas e bem treinadas enfrentam um mundo repleto de preconceitos de gênero que luta para ser reconhecidas por seu valor.

o programa

O festival depois dos dias de Cagliari Passará de 12 a 27 de novembro para Nuro, Oristano, Siniscola, Iseli – Sarsedano e Iglesias.

Começa o último dia do Festival de Ciência de Cagliari todos os 9 com a conferência Levante suas mãos do céu pego por Professor da Universidade de Pavia Patricia Caravio Bem como o Diretor de Pesquisa do INAF, que conversará com ele Emilio Molinari, diretor do observatório astronômico de Cagliari, sobre a defesa contra uma nova forma de poluição, a das enormes constelações de satélites que querem dar cobertura à Internet para todo o mundo.

seguirá a cada 10 Streaming de livro matemática política com o autor Chiara Valerio, matemático, chefe do departamento de romances italianos da Marsilio Publishing, e que trabalha na Rai Radio3, que falará com o jornalista Paolo Maglioco.

Todos os 11 haverá Homenageando os alunos quem participou em Competição de Arte e Ciência E os vencedores em concurso de fotografia Seu Instagram: # descobertas

onferenza em fluxo: Beleza exige paixão, paixão exige pesquisa Cuidado Alberto Diasbro Prof a partir de Física Aplicada do Departamento de Física da Universidade de Gênova e sua coordenação Alberto MaçomDiretor do Departamento de Cagliari do Instituto Nacional de Física Nuclear: A pesquisa é o coração das esperanças e descobertas, e a ciência passa pelo conhecimento. Não existem atalhos. A beleza impulsiona a intuição e as ideias. A beleza convida à paixão, a paixão pela pesquisa fecha o círculo.

de pRemo italiano Prêmio Nobel de Camilo GolgiPoucos dias antes, Giusui Carducci, até o último Prêmio Nobel de Giorgio Baresi, deu as pernas à ideia de Paul Dirac: a beleza como meio é a chave da descoberta. Os caminhos da ciência são diferentes, mas a beleza e a elegância os unem. Seguiremos pelo caminho que conecta a pedra de Macapan ao homem na era da nanociência.

o Festival de Ciência de Cagliari, sempre quis dar uma contribuição em termos de divulgação científica e justiça na informação e também neste ano houve uma franquia em Cagliari que é mundialmente conhecida no campo científico que destacou a importância que a ciência desempenha em tornar menos a vida em todo o planeta. difícil.

Além de explicar as causas e a propagação da epidemia, os convidados forneceram informações sobre os diversos objetivos que foram alcançados em várias áreas científicas nos últimos anos.