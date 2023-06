Viaje pelas páginas dos episódios

O que acontece quando amor, física, arte e ilustração se encontram? A resposta é episódios, a nova história em quadrinhos publicada pela Bao Publishing. Encenação por Elisa McClaryque se passa no Sudeste Asiático e que conta um diálogo entre Luca Pozzi E mundialmente famoso Charles Rovelli. Se você acha que entender a ciência é complicado, esta história em quadrinhos não o forçará a entendê-la, mas o levará a uma nova consciência. Entrevistamos autores de histórias em quadrinhos, mergulhando com eles na selva de caos e interconexão que domina nosso mundo.

Olá Luca e Elisa. Conte-nos como nasceu a ideia de dedicar um quadrinho a um personagem como Carlo Rovelli. Por que você escolheu colocá-lo na selva do Sudeste Asiático?

Aconteceu devagar e de maneira totalmente orgânica, encaixando as peças do quebra-cabeça que parecia cada vez mais inevitável para nós ao longo dos dezesseis anos em que estivemos juntos como casal. Luca sempre teve paixão pela física e eu me lembro quando ele escreveu pela primeira vez para Rovelli em 2010. Depois ele foi para Marselha procurá-lo e de lá acabamos visitando universidades de física nos Estados Unidos e Canadá, depois na Alemanha etc. , Ele fala e webinários. Ainda nem planejamos fazer um Novelas gráficas juntos, mas sempre havia algo no ar e o personagem de Rovelli sempre foi central. Durante as caminhadas noturnas, eu falava sobre minha selva, minhas raízes tailandesas e meu desejo de contar a história de minha família, enquanto Luca me fascinava com os desafios imaginativos da ciência que alimentavam sua pesquisa artística. Ao longo dos anos, estivemos no Sudeste Asiático muitas vezes, viajar tem sido o melhor momento para compartilhar sonhos e desejos e ver as coisas com mais clareza. E assim a floresta tornou-se, para nós, o pano de fundo indispensável para “LOOPS”, um conto interdisciplinar sobre a origem do espaço e do tempo num dos ecossistemas mais primitivos do planeta ».

Elisa, como foi a experiência de dar forma a este projeto? Em “Loops” ela reuniu temas como amor, ciência, ilustração e arte. Como foi incorporar tudo isso em sua história em quadrinhos?

“Nem sempre foi fácil, o processo exigia muita escuta, paciência e momentos de silêncio. Os assuntos eram científicos, mas familiares, eu tinha ouvido muitas vezes as reflexões de Luca, que se emociona como uma criança quando fala sobre eles. Não se tratava de dar vida a pensar em ciência, mas sim tentar imaginar o que Luca estava tentando ver juntos. Era uma forma de entender e aceitar o outro, compartilhando o mesmo mundo para diminuir a solidão. Depois trato da ilustração, Luca da arte, a ciência é a linguagem dos fenômenos que torna possível tudo ao nosso redor, enquanto o amor é o que nos une. O resultado é uma história em quadrinhos, mas ao mesmo tempo algo diferente, é uma perspectiva a partir da qual observamos nosso passado e presente para vislumbrar também o futuro.”

Luca, conte-nos de onde vem sua paixão pela física. Que papel a ciência desempenha na arte hoje e que papel você espera que a ciência desempenhe na arte no futuro?

“A paixão pela física nasceu de um desejo de entender e criar obras de arte. Lembro-me de uma aula em uma academia Júlio D Sana Em Caravaggio: Estávamos analisando um pedaço de pão desenhado no famoso Jantar em Emaús Ela nos disse: Você vê aquela luz? Veja a textura desta superfície de cozimento? Bem, sem as notas de Galileu Galilei sobre as fases da lua, Caravaggio nunca a teria representado dessa forma. E, ao mesmo tempo, este pedaço de pão não é só um pedaço de pão, é também um pedaço da lua.” A mesma coisa acontece hoje. Tudo é reinterpretado à luz de uma nova consciência científica que pode ser um oportunidade de nos vermos em um contexto mais amplo. Acredito que a relação entre arte e ciência Potente por isso, nos permite nos comunicar com coisas que não vemos, mas que fazem parte de nós, e que literalmente transforma tudo em um instante.Para Galileu, a invenção do telescópio estendeu seus limites de jardim para o sistema solar, hoje a gravidade quântica, o estudo do Big Bang, buracos negros e matéria escura “LOOPS não é apenas um romance gráfico, para mim é uma peça de pão visto através dos olhos de gravidade quântica do loop de Carlo Rovelli.”

Como você gostaria de ler esta história em quadrinhos? A que reflexão você gostaria de levar o leitor?

“Principalmente relaxado, talvez deitado em uma rede, imaginando que você é outra pessoa. Seu filho, seu pai, sua tia, um amigo que você não vê há vários anos, alguém que você só conhecerá no mês que vem. A meditação final, seja ela qual for, gostamos de partir de uma sensação de liberdade de aventura, como quem embarca num comboio entre carris ou num passeio ousado a bordo do Beijing Express. Sonhamos com um leitor que percebe que tem um certo controle sobre o curso dos acontecimentos e que o caos e a turbulência são um estágio intermediário precioso e indispensável do renascimento. Em última análise, todo jovem, pequeno ou grande, faz parte do mesmo ecossistema do qual não é possível extrair alimento sem fornecê-lo e vice-versa”.