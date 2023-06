Covid Vacinas, diretor ASL Cn1 em julgamento

Domenico Monto, Diretor dos Serviços de Saúde e Higiene Pública da ASL Cn 1, está a ser julgado por omissão de documentos oficiais, na sequência da denúncia de uma enfermeira que pediu para incorporar informação sobre o combate à Covid.

A juíza de instrução Cristiana Javeglio rejeitou o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público de Cuneo após investigações iniciadas contra desconhecidos, alegadamente por abuso de poder. No despacho decretado pelo juiz de pronúncia obrigatória do Director de Saúde, reconhece-se que o pedido de informação complementar formulado pela enfermeira Visava expressar o consentimento informado verdadeiramente em relação a um caso individual, evitando assim o uso de formas de conteúdo geral, semelhantes a qualquer pessoa vacinada, sem discriminação, sem indicar as características específicas do caso concreto, condições de saúde e idade, sem detalhes informações que podem ser consideradas adequadas para fornecer conhecimento completo e verdadeiro da natureza, escopo e extensão da intervenção de saúde, seus riscos, resultados alcançáveis ​​e possíveis consequências negativas”.

Considerações semelhantes foram feitas pelo desembargador Alberto Botti em relação a um processo semelhante, então arquivado por outra desembargadora do mesmo ofício, Sabrina Nocenti. De acordo com a interpretação jurídica endossada por Gaveglio e Boetti, “O consentimento não detalhado e não calculado para a situação específica do paciente não pode ser considerado legítimo, conforme repetidamente expresso na jurisprudência civil do Tribunal de Cassação”.. Essa necessidade parece mais compreensível “Diante dos dados alarmantes sobre a quantidade e gravidade dos efeitos adversos, sem excluir os graves e até fatais, que emergem dos relatórios periódicos da AIFA sobre o monitoramento das vacinas Covid19”. A própria Agência de Medicamentos classificou as vacinas contra o coronavírus como ‘Prescrição restritiva e repetível’isso está dizendo “Medicamentos que são prescritos ou usados ​​apenas por determinados médicos ou departamentos”.

Na opinião dos juízes, o fato de a enfermeira pertencer a uma categoria para a qual a vacina foi administrada “fortemente recomendado” pelo legislador, a tal ponto que o autor foi suspenso do exercício da profissão de saúde. Segundo o juiz de instrução, o empregador opôs-se ao seu pedido “silêncio injustificado”: Assunto, desculpe-me, não pode ser reduzido a um “Uma questão puramente burocrática no que diz respeito ao objetivo da vacinação indiscriminada da população em geral”concordar com “Os Sera estão atualmente sujeitos a licença condicional e, portanto, a validação de sua adequação para fornecer maiores benefícios à saúde humana do que os riscos que representam ainda está em andamento.”.

A primeira audiência do processo contra o Dr. Monto ocorreu perante o colegiado, onde a enfermeira ingressou na ação civil pública com o advogado Rocco Sardo. O diretor de saúde é defendido pelos advogados Luciano Aimar e Andrea Carpinelli, os únicos a apresentar rol de testemunhas. Eles serão ouvidos em março de 2024.