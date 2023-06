O gelo marinho do Ártico diminuiu rapidamente em todas as estações nas últimas décadas, com o maior declínio desde 2000. A ausência de gelo marinho no Ártico afetará as comunidades humanas e os ecossistemas naturais dentro e fora do Círculo Polar Ártico. Por exemplo, isso pode significar mudanças significativas na atividade marinha, acelerando ainda mais o aquecimento do Ártico e alterando o ciclo do carbono, o ciclo geoquímico através do qual o carbono é trocado entre a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera e a atmosfera terrestre.

Para analisar a contribuição humana para o recuo do gelo marinho do Ártico e projetar sua trajetória futura, Sung Ki-min, professor da Universidade Pohang de Ciência e Tecnologia na Coreia do Sul, e seus colegas usaram dados observacionais de 1979 a 2019. As estimativas, que observaram os cientistas, permitiu um limite para as simulações de modelos climáticos. Os resultados da pesquisa indicam que o impacto humano na diminuição do gelo marinho do Ártico é visível ao longo do ano e pode ser atribuído em grande parte ao aumento das emissões de gases de efeito estufa. As contribuições de aerossóis e colóides nos quais líquidos ou sólidos se dispersam como gases, e fatores naturais, como atividade solar e vulcânica, são muito menores. “O Ártico pode estar livre do gelo marinho em setembro até 2030-2050 sob todos os cenários de emissões”, disse Min. Isso contrasta com avaliações anteriores, que foram discutidas no Sexto Relatório de Avaliação do grupo. Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas ( IPCC) Os Estados Unidos não imaginaram um futuro Ártico livre de gelo marinho no verão com baixas emissões”, disse Maine.