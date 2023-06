Bolonha, 8 quilos de drogas escondidos em uma antiga academia: mãe e filho presos

Bolonha, 7 de junho de 2023 – Anteriormente usado sala de ginástica esconder para medicamentoque também guardava em casa, com a ajuda de a mãe. Por este motivo, um homem de 31 anos, residente no bairro de Savina, e uma mulher de 51 anos, residentes em Rastignano, ambos de Palermo, Preso Por posse para fins de tráfico de drogas drogas em competição.

Tudo isso aconteceu após um exame minucioso de Carabinieriquestionando a atitude do homem de trinta e um anos que, na companhia de outra, tem trinta e um anos, nascido em Bolonha na atualidade Estranho Na verdade, ele suspeitosamente ficou na minha frente obturador É rebaixado por uma sala, agora fechada, mas antigamente utilizada como arquivo sala de ginástica. O homem apareceu imediatamente ao ver o exército de Arma perturbado Explicando que ele usa o lugar de seu padrasto. A explicação não convenceu o gendarme que assim decidiu procurar armazém, dentro do qual encontrou cerca de oitenta pães de haxixe Embalado a vácuo, peso total é de aprox. 8kgescondido no sótão com também materiais de embalagem de remédios (máquina de vácuo, fita adesiva e filme transparente).

Depois de vasculhar o prédio, os soldados da Arma decidiram verificarcarro 31 anos de idade, BMW Série 5Vale cerca de sessenta mil euros, mas pediu ao seu companheiro, um bolonhês de 33 anos, que se dirigisse depois à casa do homem para terminar as buscas. Chegando no local, nas colinas de Bolonhesa, o homem pediu ao exército que não visse seus três filhos o Palácio que estavam em casa com a mãe e avó, 51 anos, natural de Palermo. Os carabinieri concordaram em fazê-lo escolta As crianças estão fora de casa, mas depois percebem que o homem jogou B.J aviso Para a mãe, ele diz a ela para “pegar tudo”. Na verdade, enquanto ela acompanhava os netos no exterior, a mulher também uma surpresa com saco contendo 200gr de cannabis e uma balança precisa.

A pesquisa inicial é eu terminei com o pegar Do conteúdo da sacola, mais vinte gramas de haxixe e mais dois mezaninos Precisão escondidos na casa, pertencentes a trinta e um e € 2.640 em dinheiro, divididos em notas Dos vários cortes que o camarada V. guardou Bolsa. O homem e a mãe eram assim Preso pelos Carabinieri para fins de tráfico de drogas em competição e levado à prisão, quando tinha trinta e três anos lamentar pelo mesmo crime.