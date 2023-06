Francesco Maurolico – Ictiólogo, Livro do Mar e Ciência

Quinta-feira, 8 de junho, às 16h30, na Aula Magna do Liceu Maurolico de MessinaE Archeoclub Integrated Gorge Area e Museu Zoológico da Universidade de Messina, volNão há cooperação Com o Liceo Clássico F. MauolicoE Presente o livro Francesco Morulico – O Mundo dos Peixes.

Um livro de Mar e Ciência centra-se numa figura absolutamente carismática, que, muitos séculos depois, ainda exala fascínio e interesse, não só entre cientistas eminentes como também entre o cidadão comum.

Francesco Morulico, que dá nome a uma prestigiosa escola secundária clássica na cidade de Messina, era um amante eclético, enérgico e atento das disciplinas mais importantes do conhecimento humano. O multifacetado e inteligente cientista, não uma pessoa comum, prestigiou a cidade do Estreito, e Messina, agradecido, não o esqueceu.

Nascido da colaboração de três investigadores apaixonados, o livro desenrola-se entre diferentes capítulos que se aprofundam em acontecimentos relevantes para o tema em questão, colocando sempre no centro a história da ictiologia, um dos ramos mais antigos da biologia marinha.

De Heródoto à Carta de Moroleco a Gil, uma simples carta que trouxe contribuições fundamentais para a ciência.

Portanto, mais do que um livro sobre Maurolico, um livro com Maurolico como guia para o início de um estudo que em breve tomará forma e se desenvolverá graças aos cientistas que dedicarão suas vidas ao estudo do mar.

O trabalho de Francesco Morulico pode, portanto, ser considerado um marco na ictiologia, pois deu atenção cientificamente ao que antes dele era considerado uma mera abordagem nutricional.

Moruliko é um testemunho em primeira mão de como a ictiologia está entre as mais intrigantes de todas as especulações científicas.

Visualizações após: 116