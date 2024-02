Dia das Mulheres e Meninas na Ciência: É possível quebrar estereótipos sobre STEM

para11 de fevereiro é Dia Internacional das Mulheres e Meninas na CiênciaÉ um evento criado pelas Nações Unidas em 2015 que visa sensibilizar e apelar aos Estados-membros, às universidades e à sociedade como um todo para promoverem a participação plena e igualitária de mulheres e raparigas na ciência. Nós perguntamos Floriana Filomena Ferrara, Líder de RSE IBM Itália, IBM e Master Inventorpara nos dizer qual é o estado das coisas hoje

Com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais comum ouvir, ler ou escreverAbreviatura STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), classificação que reúne Especializações científicas e tecnológicas e áreas de estudo relacionadas.

O jornal Accademia della Crusca escreveu que este termo Isso deriva Originou-se nos Estados Unidos entre a década de 1990 e o início de 2000 e rapidamente se espalhou internacionalmente. No entanto, não existe um acordo universal sobre quais cursos deveriam realmente ser incluídos em STEM.”

O poder do STEM: as carreiras científicas não estão fechadas às mulheres

Na imaginação comum, o mundo da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) é habitado por homens, por cientistas bem estabelecidos em laboratórios e pela intenção de vários experimentos. No entanto, a situação está a mudar e as mulheres começam a ocupar o seu lugar, embora ainda tenham de Lidar com estereótipos profundamente enraizados que desencorajam as mulheres de seguirem uma carreira científicaainda é visto como uma prerrogativa masculina.

no entanto, Pensar fora da caixa e ser pessoas criativas são essenciais em STEM, Não se trata apenas de números e fórmulas. Ele sabe disso bem Floriana Filomena Ferrara, CSR Leader da IBM Itália, IBM e Master Inventor, além de autora de 21 patentes na área de inovação digital. “Percebemos que para fazer a diferença no mundo da inovação e da digitalização precisamos de ser inclusivos, dando voz a todos, especialmente às mulheres que são particularmente criativas e sabem encontrar soluções”, explica.

No entanto, em Itália, muito menos raparigas escolhem cursos relacionados com STEM do que rapazes (A proporção de graduados em STEM por mil jovens residentes é de 19,4, e a proporção de mulheres formadas é de 13,3 – Detalhes Dados do OpenPolice(Dados atualizados para 2021). Eles estão na raiz desta lacuna Estereótipos de gênero e normas sociais Está associada à suposta maior inclinação das mulheres para assuntos humanitários e dos homens para assuntos científicos.

Embora os campos STEM sejam considerados fundamentais para as economias nacionais, a maioria dos países, independentemente do seu nível de desenvolvimento, ainda não alcançou estes campos. igualdade de gênero No setor de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Para aumentar o compromisso e a presença das mulheres no sector da ciência, as Nações Unidas estabeleceram o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência em 2015, que é comemorado a 11 de Fevereiro.

lá Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência O seu objectivo é sensibilizar e apelar aos Estados-Membros, às universidades e à sociedade em geral para que promovam a participação plena e equitativa das mulheres e das raparigas na ciência, na educação, na formação, no emprego e na tomada de decisões.

– Falta de representação e preconceito contínuo

Discursos do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência A disparidade de género nas disciplinas STEM persiste em todo o mundo. Apesar dos progressos notáveis ​​no ensino superior, as mulheres continuam sub-representadas nestas áreas. Este dia para Lembre-se da importância da diversidade e da inclusão na comunidade científicaCelebrar as contribuições e conquistas significativas das mulheres e meninas nas disciplinas STEM; Destacando o seu impacto e apoiando a necessidade de igualdade de oportunidades e reconhecimento.

Fazer com que a voz seja ouvida torna-se o passo fundamental, “por isso as mulheres se comprometeram a sinalizar que estavam ali, que estão ali”, diz Ferrara. Mas, infelizmente, temos que lidar com um Invisibilidade contínua. Ferrara relata dois episódios em que, por ser a única mulher na sala, se viu encurralada. Daí a sua experiência social: sempre que tem que participar numa conferência, numa reunião de negócios ou apresentar um projeto na empresa, refere-se a Ferrara F., sem especificar o seu nome.

Em particular, Ferrara reconstrói uma ocasião: “Nós três fomos a esta empresa, e havia uma mesa redonda onde havia cadeiras para as pessoas mais importantes e estações perto das paredes para as pessoas menos importantes. “Sentei-me nos lugares centrais porque sabia que o meu discurso estava na ordem do dia e, em vez disso, pediram-me que me sentasse numa das cadeiras perto da parede.”

Ferrara presencia a cena em silêncio, e quando os presentes começam a perguntar a seus assistentes por que a inventora principal, Ferrara, ainda não está lá, indicando que ela estava lá desde o início.

Tais casos não são isolados, mas são o resultado da masculinização das profissões STEM.

Pesquisa, ciência e mulheres são uma trilogia que ainda luta para se firmar. Os dados da ONU mostram uma imagem clara: em termos de investimentos, as mulheres geralmente recebem menos bolsas de estudo do que os seus colegas homens e, apesar de representarem 33,3% de todos os investigadores, apenas 12% dos membros das Academias Nacionais de Ciências são mulheres.

Em áreas de ponta como a inteligência artificial, apenas um em cada cinco profissionais (22%) é mulher.

As investigadoras tendem a ter empregos mais curtos e salários mais baixos. Isto conduz a um ciclo vicioso que leva à sub-representação das mulheres cientistas, o que tem um impacto importante na persistência de estereótipos.

Isso é chamado de “Efeito Matilda“, uma teoria formulada pela historiadora da ciência Margaret W. Rossiter em 1993 para descrever a natureza sexista do fracasso em reconhecer as mulheres na ciência. Esta tese foi apoiada por um artigo publicado em 2013 – “The Matilda Effect in Science Communication: An Experiment on Viés de gênero nas percepções de publicação de qualidade e interesse em cooperação” – onde mostra como Os trabalhos e descobertas de mulheres cientistas recebem menos citações, o que significa que as mulheres são sistematicamente penalizadas em termos de conhecimento e fiabilidade em comparação com os seus colegas homens.

o estudante trabalhador? – Essas coisas não são para mulheres?

Floriana Filomena Ferrara Ela foi a primeira italiana a receber o reconhecimento Mestre inventor. Desde 2008, este título é renovado a cada três anos. Para se tornar um mestre inventor é preciso “criar e também ser capaz de criar inovação e inovação disruptiva”, explica Ferreira. Espalhando o valor da inovação“.

Na verdade, o compromisso de Ferrara com a publicação é inabalável: “Adoro ajudar mulheres e meninas a ganhar autoconfiança e torná-las conscientes de que não há limites”.

o projeto “trabalha duro? – Essas coisas não são para mulheres?nasceu em 2013 como resultado de uma colaboração entre a IBM e o Departamento de Ciência da Computação da Universidade Sapienza de Roma Graças ao empenho da professora Paola Velardi. O objetivo é Apresentando meninas e despertando seu interesse pelas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).Ajude-os a questionar-se sobre o futuro e oriente-os na descoberta deste sector heterogéneo, colocando as mãos nas chaves e nos mecanismos.

O projeto envolve a criação de um chatbot sobre temas da Agenda 2030. Para participar não são necessárias habilidades específicas, pelo contrário, o ponto forte é a contaminação entre os participantes. Você desenvolve um forte espírito colaborativo e trabalha em grupos para concretizar seu projeto. O tamanho da rede é um ponto crucial para Ferrara, que fala sobre como as pessoas que estiveram envolvidas no projeto ao longo dos anos seguiram carreiras em STEM, e agora compartilham sua experiência com as novas NERD Girls.

É importante criar redes de apoio para combater o sexismo e a misoginia, para que meninas e mulheres possam ingressar nas áreas STEM e receber apoio.

Através do projeto piloto, a iniciativa expandiu-se amplamente, começando pelas universidades, e tornou-se possível envolver diferentes escolas espalhadas por toda a Itália. O número de participantes do projeto tem aumentado de edição para edição, chegando a 10 mil alunas, e atualmente são 27 universidades parceiras do projeto. Para Ferrara, esta é a mais-valia do “Nerd? – Estas coisas não são para mulher?”: LEstar na região permite que todas as meninas participem do projeto, quer vivam em uma cidade grande ou em uma cidade do interior.

“Conseguimos alcançar todas as meninas. Existem grandes coisas Projetos para quebrar estereótipos de gênero Em Roma, Milão e Turim, há muitos, mas sentimos falta daquelas meninas daquelas regiões distantes que não puderam vir. Por isso decidimos realizar esta formação através de transmissão ao vivo, para que as meninas de casa possam se conectar e ter a oportunidade de participar deste projeto.”

Ferrara conclui: “O que pedimos a todas as meninas é: Pare, dê-se o benefício da dúvida, pois na hora de escolher a sétima série para o ensino médio, nem todo mundo já entende seus interesses e inclinações. Através do projeto NERD, queremos fazer exatamente isso e dar o benefício da dúvida às meninas de todas as escolas.”