Dar prazer a si mesmo faz bem ao sistema imunológico: a ciência diz isso

Todos os benefícios para o nosso corpo de nos darmos prazer

Dar prazer a nós mesmos é excelente para aumentar nossas defesas imunológicas

Isto é o que muitos especialistas neste tema revelaram

Tudo isso é confirmado por alguns estudos científicos

Na verdade, ajuda a obter um pico temporário de células imunológicas

Além disso, nos faz relaxar, melhora nosso humor e nos faz dormir melhor

Aumente suas defesas imunológicas Tornou-se agora um tema cada vez mais debatido, dada a pandemia que também estamos a deixar para trás. Então, como fazemos isso? Nada poderia ser mais “simples”: isso é tudo Dê prazer a si mesmo. Infelizmente, isso não pode combater a Covid, mas combate Benefícios visíveis No nosso corpo. A Dra. Jennifer Landa, terapeuta hormonal, explicou que entregar-se a um pouco de amor próprio pode ajudar Fortalecer nossas defesas naturais. “Pode produzir o ambiente apropriado para fortalecer o sistema imunológico“, disse A A saúde dos homens.





Mas existe alguma evidência científica por trás desta afirmação? Parece que sim, pelo menos de acordo com um estudo de 2004 realizado pelo Departamento de Psicologia Médica da Clínica Universitária de Essen, na Alemanha, que pediu a 11 homens que se divertissem enquanto os investigadores faziam análises ao sangue. Na verdade, a investigação demonstrou que as pessoas examinadas têm Aumento temporário das células imunológicasIncluindo células assassinas que combatem vírus. Um exemplo são os linfócitos, que são glóbulos brancos que combatem invasores estrangeiros, incluindo o coronavírus. O efeito persistiu, segundo cientistas Por aproximadamente 45 minutos após o clímax.

Ajuda você a relaxar, melhora seu humor e faz você dormir melhor

Além desta pesquisa, na verdade faltam informações sobre como o prazer próprio afeta a imunidade, especialmente em mulheres. Mas os especialistas fazem questão de salientar que o “toque” pode ter efeitos indiretos no corpo. Dr. Khubchandani disse que não é fácil determinar se isso está causando um aumento nas células imunológicas por si só ou se é devido à diminuição do estresse. A verdade é que chegar ao topo em geral Ajuda você a relaxar, melhora seu humor e ajuda a dormir melhortodas as coisas que podem ser essenciais para manter suas defesas imunológicas no seu melhor.





Leia também: Animar-se antes de dormir garante um sono melhor





Outra pesquisa, publicada em Fronteiras na saúde públicaEle mostrou que alcançar o prazer máximo começa com Liberação de oxitocina“, também conhecido como ‘hormônio do amor’. Isso, por sua vez, pode reduzir os níveis do hormônio do estresse cortisol, que não deveria estar presente em quantidades muito elevadas. Na verdade, acredita-se que o estresse seja Nocivo para o sistema imunológicoMaior suscetibilidade a resfriados e outras doenças.











Alterar configurações de privacidade

Envolvido