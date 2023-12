Não subestime estes sintomas: eles podem indicar uma deficiência grave

Quando nosso corpo não tem o que precisa, recebemos alarmes mais ou menos claros. Veja como reconhecer alguns dos mais importantes.

Você sente dores nos ossos e/ou articulações? Uma sensação de fraqueza muscular e fragilidade geral? Você tem dificuldade em pensar de forma clara e organizada? Você costuma se sentir cansado e sem energia? Ai de você se ignorar estes sinais: eles são provavelmente sintomas da doença É uma deficiência que, nos casos mais graves, pode prejudicar gravemente a saúde do organismo.

O velho ditado é verdadeiro: é sempre melhor prevenir do que remediar. Se ignorarmos os sintomas que acabamos de descrever, corremos o risco de sofrer complicações muito desagradáveis. Por exemplo, raquitismo (em pessoas muito jovens ou jovens), osteomalácia (em adultos) e osteoporose (em idosos e em mulheres na pós-menopausa). Muitas consequências. Mas quais são as causas do problema?

Um componente crucial do “motor” que faz funcionar o nosso corpo

Os avisos acima são avisos típicos para um desses avisos A deficiência de vitamina D é um problema no qual a maioria das pessoas nunca pensa, mas não é nada raro: De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Harvard, afetará cerca de um bilhão de pessoas em todo o mundo.

Vamos lembrar disso primeiro A vitamina D desempenha funções muito importantes no corpo humano: Aumenta a absorção de cálcio a nível intestinal, mantém os níveis normais de cálcio e fósforo no sangue, aumenta a reabsorção de cálcio e fósforo a nível renal e fortalece os ossos, através da deposição de cálcio a nível do tecido ósseo (por isso é especialmente importante para as crianças). Os humanos obtêm vitamina D de duas maneiras: através dos alimentos (peixes oleosos e gemas de ovo em primeiro lugar) e através da exposição à luz solar (razão pela qual também é chamada de “vitamina do sol”).

A deficiência de vitamina D é diagnosticada medindo os níveis de 25-hidroxivitamina D e 1,25-di-hidroxivitamina D no sangue. A forma biologicamente ativa da vitamina D (calcitriol) é particularmente importante para a saúde óssea: Em caso de deficiência, a integridade esquelética pode ser seriamente comprometida.

A vitamina D é ingerida através da dieta e/ou produzida no corpo, por exemplo As razões para uma possível deficiência podem ser múltiplas: fatores individuais, latitude, estilo de vida e hábitos alimentares. Na maioria das vezes, o problema se deve à exposição insuficiente à luz solar, à falta de ingestão de alimentos, a doenças renais ou hepáticas ou à ingestão de certos medicamentos.

Para prevenir a deficiência de vitamina D, é necessário expor-se regularmente à luz solar (mas naturalmente sem quantidades excessivas) e ingerir uma quantidade suficiente de alimentos ricos nela. Mas para indivíduos já em risco pode ser apropriado O tratamento medicamentoso visa retornar imediatamente os níveis de referência aos valores padrão.