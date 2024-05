Fique longe desse tipo de aplicativo: ele espiona você e vende seus dados pessoais

Existem alguns aplicativos dos quais devemos ficar longe. De quais estamos falando neste caso? Vamos mergulhar na discussão.

Com o tempo aprendemos que Distinguir entre aplicativos úteis e aplicativos desnecessários. Estamos falando de aplicativos que não são obrigatórios e apenas ocupam nosso tempo. Além disso, mesmo programas falsificados, ou seja, aqueles que contêm vírus, são removidos. Desta forma garantimos a proteção do smartphone e da nossa identidade. Mas existe um tipo de serviço que utilizamos com frequência e por nossa própria vontade. E talvez não seja tão seguro quanto pensamos.

O assunto de hoje é justamente esse Aplicativos de namoro. Os mais famosos parecem inofensivos. Estes são Tinder, OkCupid, Mtci, Lovoo, etc. Todos são aplicativos certificados e obviamente não contêm malware de qualquer tipo. Tecnicamente é seguro e não há razão para duvidar. O problema é que eles coletam muitas informações sobre nós. Isto é o que os torna verdadeiramente perigosos.

Aplicativos de namoro, por que você não deveria usá-los: eles coletam informações sobre nós

Cada aplicativo de namoro pede seu nome, idade, sexo, e-mail, data de nascimento e cidade de residência. Além disso, o perfil pode ser configurado com outras informações mais específicas. Em algum momento você pode incluir todo tipo de detalhe possível. O aplicativo em questão recebe muitos itens importantes em nossa conta. E mesmo algumas dessas coisas são realmente pessoais. Esses aplicativos também podem rastrear nossa localização por meio de geolocalização. Mas há também outro problema.

Segundo especialistas em TI, é provável que algum conteúdo esteja sendo enviado a terceiros. São mensagens, vídeos ou imagens que podem ser usados ​​de determinadas maneiras. Ou seja, para melhorar qualquer campanha de marketing. Basicamente, um único elemento, como uma imagem por exemplo, é utilizado para “impulsionar” o algoritmo. Graças a uma única imagem é possível monitorar comunicações, atividades ou rastreamento. Tudo isso porque são enviados no chat ou incluídos no perfil.

Muitos pesquisadores da web estão convencidos de que essas situações realmente acontecem. Perfis criados para aplicativos de namoro pedem cada vez mais informações sobre nós. Desta forma a base de dados dos grupos que você gerencia fica mais completa. Muitos destes dados pessoais não são reutilizados e permanecem seguros. Mas isso não está necessariamente especificado nos termos de serviço de alguns aplicativos.