Galaxy S23, S22 e Z Flip5 recebem patches de segurança de maio

Se você possui um telefone Samsung Galaxy de última geração, tem grandes chances de receber dados em algumas horas Correção de maio de 2024. Quem tem um dos aparelhos mais recentes, o Galaxy S24, já o adquiriu, enquanto quem tem… Galáxia S23a Galáxia S22 Ou mesmo um Galáxia Z Flip 5 Ele está prestes a recebê-los. Na verdade, os relatórios online deixam claro que o lançamento da atualização com os patches de segurança do Android de maio na Europa está em andamento.

o Construir na distribuição No antigo continente:

Série Galaxy S23

Série Galaxy S22

No entanto, não temos o código de design do Galaxy Z Flip5, cuja atualização também está sendo lançada nos EUA, assim como na Europa. o Registro de alterações Acompanhando as atualizações, pelo menos aquelas projetadas para o Galaxy S23 Ultra, não relatam nenhuma inovação funcional, apenas proteção de segurança mais eficaz e melhoria do sistema em termos de estabilidade e desempenho.