Trailer do novo jogo da Funcom na Gamescom 2022 – Nerd4.life

despertar da dunaO novo jogo desenvolvido por Funcom Com foco na popular série de ficção científica criada por Frank Herbert, foi Anunciado e apresentado com um trailer Durante a cerimônia de abertura ao vivo na Gamescom 2022.

Esta não é a primeira vez que se fala deste jogo, mas esta é a primeira apresentação real com o anúncio oficial do título: Dune Awakening, como relatado anteriormente, é um jogo Sobrevivência em mundo aberto MMOobviamente centrado no reino da ficção científica da série de referência.

Ainda não há informações sobre a data de lançamento, mas você já pode se inscrever para obter informações sobre a versão beta, portanto, o desenvolvimento deve estar em andamento, e mais informações são esperadas no próximo período.

O despertar das dunas de areia é esperado PC, PS5 e Xbox Series X | S.Portanto, é um título exclusivo para a nova geração de plataformas e não será lançado no PS4 e Xbox One pelo menos de acordo com o que foi relatado até agora. O anúncio mostra um personagem, o hipotético protagonista da história, com a vestimenta clássica dos indígenas do Planeta Arrakis, com o inevitável aparecimento do verme do deserto.

Anteriormente, vimos uma visão de Harkonnen para o jogo, entretanto lembramos que também há outro jogo focado na série atualmente em desenvolvimento, Dune: Spice Wars.