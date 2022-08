O que você pode fazer com isso é incrível

Hoje veremos como uma simples bola de alumínio pode resolver um dos problemas mais irritantes para um motorista.

Apesar de sua grande utilidade e beleza, sabemos que os carros podem ser muito frágeis e é por isso que cada um de nós está sempre procurando maneiras novas, criativas e gratuitas de fazer ‘manutenção’.

Com um pouco de alumínio podemos deixar nosso carro tão bonito quanto antes

De fato, no passado, já vimos como truques simples podem nos impedir de destruir ou danificar o carro. Portanto, hoje em dia, nem sempre se usa o navegador de satélite, a menos que este esteja embutido no veículo.

Hoje, na verdade, todos nós temos a comodidade de usar o celular em poucos passos Google Maps Ele nos mostrará o caminho mais curto a seguir. No entanto, infelizmente, se não encontrarmos um local adequado para o nosso smartphone, ele poderá cair no chão.

No entanto, não necessariamente teremos que comprar um suporte para celular para evitar que isso aconteça novamente. Na verdade, será suficiente usar Elástico e clipe de papel. Deslizando uma extremidade do elástico na entrada de ar e puxando a outra extremidade com um clipe de papel, teremos concluído o seu suporte de telefone celular DIY.

Neste ponto, na verdade, você só precisa colocar o smartphone dentro das molas. Obviamente, não apenas dicas para o interior, na verdade, também veremos como manter sempre nossos faróis brilhantes.

Para limpar os faróis, podemos usar uma pasta de dente simples

Infelizmente sabemos o que dizer disso Os faróis de policarbonato ou plástico podem, com o tempo, formar uma aparência opaca Que mesmo com sabão não conseguiríamos removê-lo facilmente.

Se o antigo tratamento com água e sabão não funcionar, podemos tentar manchar um pouco de pasta de dente nos faróis e, em seguida, comece a esfregá-lo com um pano. Então, em alguns minutos, veremos como aquela aura amarela desajeitada desapareceu sem deixar rastro, quase que por mágica.

Dos outros problemas graves que, sem dúvida, podem afetar nosso carro Ferrugem O que pode até levar ao enfraquecimento da estrutura do carro, expondo-o assim a muitas avarias ou a perda de algumas peças.

Para remover esse problema irritante, precisaremos de todas as coisas comuns, como deuses folhas de alumínio Baseado em Coca. Dentro da bebida popular, de fato, há uma pequena quantidade de ácido fosfórico A ferrugem que entra em contato com ele deve ser capaz de eliminá-lo.

No entanto, para melhores resultados, podemos usar papel alumínio enrugado que pode ser esfregado nas partes enferrujadas do carro depois de umedecido com Coca-Cola.

Normalmente essas peças oxidado Está dentro do capô de um carro, é onde está o motor e lá você pode trabalhar folha de alumínio Você eliminará completamente todos Ferrugem.

Alternativamente, se a peça for claramente visível como as jantes de carros antigos, também podemos usar uma esponja embebida em Coca Cola, mas neste caso é preciso ter muito cuidado para usar a parte macia para peças que possam arranhar.