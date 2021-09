Jogos PS4 e PS5 com desconto com ofertas de fim de semana de setembro de 2021 – Nerd4.life

o Playstation Store Novos descontos em jogos PS4 e PS5 lançados (compatibilidade com versões anteriores) graças a novos jogos Ofertas de fim de semana no final de setembro de 2021. No total, 93 itens estão disponíveis com desconto, incluindo jogos e expansões.

Em primeiro lugar, saiba que você pode encontrar descontos Na PlayStation Store neste endereço. Estará disponível até às 00h59 de 28 de setembro de 2021, hora italiana.

As ofertas da PlayStation Store incluem muitos títulos emocionantes, como apenas Jurassic World Evolution 7,49 €. É um jogo de gestão no qual deverá criar o seu próprio parque temático pré-histórico. Além disso, há uma chance de restaurar o primeiro Aragami sozinho 3,99 €, de modo a iniciar a saga enquanto espera por um oponente no segundo capítulo.



Evolução do Mundo Jurássico, Triceratobo das Nações Unidas

Você também pode encontrar Blacksad: Under the Skin, um jogo de investigação ambientado em 1950 em Nova York, habitado por animais antropomórficos. Estava disponível em 7,99 €. Quem procura um jogo de direção só pode escolher o Gravel disponível € 2,99, sem esquecer que o Xenon Racer também está disponível apenas para € 2,99.

Em geral, este Ofertas de fim de semana O final de setembro de 2021 disponível na PS Store inclui muitos jogos PS4 (compatíveis com versões anteriores no PS5) a preços muito baixos: a maioria são jogos indie ou de “segunda camada”, mas não de baixa qualidade.

Lembramos também que todos os descontos para o Japão estão disponíveis: aqui estão os jogos e 20 euros ou menos.