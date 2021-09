O jogo PlayStation Plus mais baixado de todos os tempos – Nerd4.life

Mediatonic anunciou Fall Guys Obteve o certificado oficial de Guinness World Records Vir O jogo PlayStation Plus mais baixado Começar.

Fall Guys chegou ao mercado em 4 de agosto de 2020 e em poucos dias eles foram um sucesso verdadeiramente excepcional. O jogo Battle Royale Mediatonic conseguiu conquistar milhões de jogadores em todo o mundo graças a uma fórmula muito divertida adequada para jogadores de todos os tipos, mesmo aqueles que não estão familiarizados com o Battle Royale. Obviamente, o sucesso do jogo também se deve ao lançamento ao vivo no PlayStation Plus, que permitiu que milhões de usuários que se inscreveram no serviço baixassem e experimentassem gratuitamente, com o seguinte boca a boca fazendo o resto.

Em 26 de agosto de 2020, a conta do Twitter do PlayStation anunciou que Fall Guys quebrou o recorde como o título mais baixado do jogo. Coleção de jogos Istant. O novo recorde estabelecido pelo Mediatonic Battle of the Kings permaneceu invicto nos meses seguintes, apesar da competição de nomes como Final Fantasy 7 Remake, Call of Duty: Black Ops 4, Players Unknown Battlegrounds.

Hoje, mais de um ano depois, a Mediatonic anunciou no Twitter que Fall Guys foi oficialmente certificado pela Guiness World Records, e por isso será citado na próxima edição do livro de mesmo nome, junto com o Sony PlayStation (registro de marca best-seller ). para console), Hideo Kojima (o gerenciador de jogo com mais seguidores no Twitter e Instagram) e Star Wars Battlefront 2 (o recorde para os comentários mais desprezados no Reddit).