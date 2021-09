Hideo Kojima usa a bolsa como um BB e muitas vezes finge estar em Death Stranding – Nerd4.life

Hideo Kojima Use a bolsa como uma BB e finja dentro cadeia de morte Quando ele está sozinho na loja. Foi o que o diretor revelou no Twitter. Você pode ver sua mensagem abaixo.

Aqui está a tradução completa de sua mensagem: “Hoje eu fui a uma loja onde todas as máquinas estavam funcionando sem funcionários e tive uma ‘certa sensação de extinção da humanidade’, pois não havia ninguém na loja bem iluminada.” Então, no próximo tweet, Hideo Kojima diz: “Como não havia ninguém na loja, eu senti que estava dentro World of Death Stranding, então carreguei a bolsa no ombro e na minha frente, como se fosse uma bolsa BB. Eu faço muito isso.”

Hideo Kojima não explica isso melhor, mas ele não é estranho a posts como este. As obras de Kojima não servem apenas como entretenimento, mas também como a maneira do diretor de mostrar ao mundo uma visão “confiável” (pelo menos na visão de Kojima) de um futuro próximo. cadeia de morte, tendo removido todos os elementos sobrenaturais, ele fala sobre pessoas distantes, que não conseguem se alcançar, fala sobre a falta de contato. Kojima parece ter passado por essa experiência hoje, sozinho em uma loja de robótica.

O que você acha da experiência dele? Há algum tempo, ele também disse: “Meu corpo está me traindo”, mas “Vou continuar a ser criativo”.