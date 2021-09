O patch estará disponível no lançamento, aqui está o que ele contém – Nerd4.life

Por meio do site oficial da Alan Wake RemasteredA Remedy confirmou que no lançamento do jogo haverá um patch para o primeiro dia de instalação, que inclui, entre outras coisas Modos gráficos de qualidade e desempenho Por PS4 e Xbox One.

Conforme descrito na seção Instruções A atualização basicamente melhorará Qualidade da sequência cinematográfica Ele irá modificar “algumas outras coisas” e possivelmente limpar o código do jogo para algumas deficiências menores.

Quanto às versões PS4 Pro e Xbox One X Por Alan Wake Remastered, permitirá que o primeiro dia de modos de desempenho e qualidade seja corrigido. Com o primeiro, o jogo rodará a 1080p e 60fps em ambos os dispositivos. Em vez disso, o modo de qualidade bloqueia a taxa de quadros em 30fps e garante resolução de saída de 4K (com o PS4 Pro exibindo em 1296p e o Xbox One X em 1440p).



Alan Wake: Remasterizado, o protagonista se aventura no escuro

A Remedy também confirma que o jogo no lançamento estará completo com todo o seu conteúdo, tanto em termos de jogo base quanto nas expansões “The Writer” e “The Signal”, mesmo sem instalar a atualização. Portanto, se você não conseguir conectar seu console à rede na inicialização por qualquer motivo, ainda poderá jogar e aproveitar a experiência completa. Quanto à versão digital, o patch como de costume já é aplicado por padrão.

Alan Wake Remastered estará disponível para PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One e PC a partir de 5 de outubro. Um vídeo recente comparou as diferentes versões do jogo.