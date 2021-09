Ingressos e custos para o novo turismo fora do comum: turismo espacial

O fenômeno das viagens espaciais visando civis está se tornando cada vez mais e agora podemos compreender melhor os custos a serem incorridos para da órbita

2021 foi, sem dúvida, um ano particularmente vital no que se refere ao interesse em missões espaciais civis. Graças aos ousados ​​investimentos de bilionários em Elon Mask ou no japonês Yusaku Maezawa.

Durante os períodos de atividade da agência espacial, o envio de civis ao espaço não era uma anomalia, às vezes por motivos científicos ou outros de divulgação à imprensa, como no caso do jornalista Toyohiro Akiyama, que foi enviado a bordo do MIR, com financiamento significativo para sua empresa TBS.

No entanto, nunca se falou do verdadeiro turismo espacial como o conhecemos hoje. para dirigir o volante Este mercado turístico conta com muitos heróis, desde a empresa líder Space Adventure, atuante no setor desde 2001, ou Axiom Space.

Mas para entender melhor se esse tipo de destino está ao alcance de todos, não muito longe, precisamos desenterrar os custos das várias experiências adquiridas até agora.

Quanto custa para ir para o espaço

Sob a linha de Kerman, alguns números aproximados podem ser obtidos por meio da experiência adquirida por duas empresas. Podemos começar pela lista sugerida por Virgo Galaxy Escrito por Richard Branson, atualmente no solo devido a infrações de voo e ordenado por cães de guarda dos EUA. Se quisermos, só podemos comprar $ 450.000 por viagem no carro-chefe VSS Unity. Para ficar assim, também podemos olhar as opções sugeridas pela Blue Origin.

A situação a ser considerada para viagens orbitais é diferente, com os preços disparando. Em ordem de magnitude, sabemos que Space Adventures lança ingressos com a Estação Espacial Internacional como destino por US $ 20-35 milhões.

Tem também A NASA tem uma lista enorme de 55 milhões de dólares Para conseguir um assento a bordo do Crew Dragon.

Números incompreensíveis, mas estamos apenas no começo e esperamos pelo menos um pouco mais baixo.