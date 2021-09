Sony celebra o dia TLOU 2021, aqui estão todas as novidades

Conforme programado, a Sony e os editores do PlayStation Blog iniciaram oficialmente as comemorações de Nosso último dia 2021 Ele revelou todas as iniciativas relacionadas com a famosa propriedade intelectual da Naughty Dog.

O programa, preparado pela PlayStation Studios da Califórnia e representantes da SIE, hospeda muitas atividades envolvendo os fãs. A primeira dessas iniciativas diz respeito ao lançamento de capas e raridades, um filme feito em colaboração com a Mondo e atualmente transmitido nos canais sociais da Naughty Dog. O vinil de edição limitada traz uma reinterpretação da trilha sonora de TLOU 2 por Danny Pendergast, Ashley Johnson (Ellie), Troy Baker (Joel) e Chris Rondinella, com uma mensagem especial do diretor. Neil Druckmann. As pré-encomendas de vinil estão disponíveis a partir de hoje, 26 de setembro, no site da Mondo; A versão streaming também deve ser lançada na noite de 26 de setembro no iTunes, Spotify, Amazon e Tidal.

Em conjunção com Nosso último dia 2021 nova estátua memorial cavalo escuro Dedicado a Joel A última parte de nós 2. Esta reinterpretação do herói do primeiro capítulo da série The Last of Us está totalmente equipada e oferece muitos acessórios, como uma arma e uma guitarra. As pré-encomendas da estátua TLOU 2 Joel já estão disponíveis e estarão disponíveis até 29 de outubro no site da Dark Horse, com remessas programadas na janela de tempo que vai de maio a julho de 2022 com base em uma fila de reserva.

Também no The Last of Us Day 2021, a feira exclusiva está disponível em PlayStation Gear Store. O catálogo da Sony Store apresenta uma mochila de lona, ​​uma capa de chuva isolada Stormtech Waterfall com um remendo gravado a laser, palhetas Taylor e cintos novos. A lista de novas adições ao PS Gear Store também é enriquecida com o GS Mini, guitarra 314ce e jaqueta WLD. Até 30 de setembro, todas as mercadorias do The Last of Us e do The Last of Us 2 estarão disponíveis para compra com 20% de desconto sobre o preço de tabela normal.

Inclui a mais recente iniciativa anunciada pela Sony para o TLOU Day Nosso último remasterizado NS O último de nós deixado para trás: Até 27 de setembro, ambos os títulos estarão disponíveis para compra na PlayStation Store em um 50% de desconto%. Então, pelo menos por agora, tanto a Sony quanto a Naughty Dog preferem não revelar seus planos para projetos de rumores Multijogador em TLOU 2 Ou em outros jogos localizados na mesma dimensão após o apocalipse.