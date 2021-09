Bridge of Spirits, PC melhor que PS5 e PS4 em análise de fundição digital – Nerd4.life

Qena: a ponte das almas Funciona melhor Computador Do PS5 Ou PS4, de acordo com sua análise técnica fundição digital. Claro, depende muito da configuração do seu hardware.

Como escrevemos em nossa análise Kena: Bridge of Spirits, o título desenvolvido pelo Ember Lab se orgulha de Orientação técnica Realmente atraente, especialmente durante as cenas de filme, o que é destemido em comparação com os melhores filmes de animação CG.

É justamente a estética que mais se beneficia da versão para PC, mas como mencionei, muito depende da configuração: usando pelo menos um NVIDIA RTX 3070 (aqui está a análise) e um truque para ativar a atualização cronometrada, você obterá 4K mascarado 60 quadros por segundo E efeitos gerais superiores em comparação com os consoles Sony.

Como eles agem? PlayStation 5 E o PlayStation 4? A nova plataforma oferece dois modos gráficos: um que se concentra na qualidade muda para um único modo Precisão A dinâmica variando de 1944p a 2160p e 30fps é bastante sólida, enquanto o foco no desempenho está entre 1188p e 1440p, mas 60fps não é difícil.

Os mesmos valores são usados ​​no PS4 Pro para o único modo disponível, que não ultrapassa 30 quadros por segundo e deve estar de acordo com a qualidade dos efeitos, conforme o esperado.