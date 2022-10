A partir de hoje você pode

Ao longo dos anos, vimos um verdadeiro boom de assistentes de voz e dispositivos eletrônicos associados: é o caso do Google Assistant com o Google Home Mini (e seus derivados), Amazon Alexa com o Echo Dot e assim por diante.

Esses assistentes de voz permitem que você execute muitas ações no decorrer da vida cotidiana, como iniciar uma contagem regressiva (para controlar os tempos de cozimento de massas, por exemplo), saber o clima de amanhã ou saber as principais notícias do mundo.

Uma ação que, no entanto, ainda não foi alcançada Amazon Alexaé a implementação oportuna de ações diferidas: de fato, muitas ações podem ser realizadas sem problemas, mas ainda hoje Ele ainda não era capaz de realizar negócios em um determinado horário ou hora do dia. No caso de querermos, por exemplo, acender as luzes em um determinado momento, isso infelizmente não é possível. Na verdade, as ações só podem ser executadas instantaneamente quando o comando é recebido do assistente de voz. A única alternativa é construir padronizarque, ao contrário dos comandos regulares, não podem ser ordenados verbalmente.

No entanto, a Amazon finalmente anunciou um grande momento para isso. Vovó é chamada neste caso trabalho cronometrado, e eventualmente dará a todos os usuários a possibilidade de realizar muitas ações de forma programada, sem necessariamente ter que realizá-las no momento imediatamente após o comando. Assim, será possível acender as luzes em um determinado horário, iniciar o cronômetro em um horário predeterminado e ligar alguns dispositivos inteligentes (conectados ao Alexa, como condicionadores de ar ou outros) em um determinado horário do dia em um forma simples e intuitiva.

Portanto, resta aguardar novas atualizações da Amazon, que temos certeza que introduzirão novas funções e recursos de seu assistente de voz (para expandir ainda mais a experiência existente) nas próximas semanas ou meses.