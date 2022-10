Fallout 76 – Expedições: Pete, revisão

2022 não é um ano comum na saga Fallout: o mundo pós-apocalíptico da Bethesda completa 25 anos e, para comemorar essa conquista, foi necessário sair um pouco da caixa. E Pitt, a mais recente expansão do Fallout 76, certamente vem dos caminhos que este MMO seguiu até agora. Definitivamente, estamos falando sobre a expansão mais importante deste ano para Fallout 76, especialmente para o tipo de conteúdo oferecido. Pela primeira vez, de fato, os jogadores saem das fronteiras dos Apalaches para visitar Pete (literalmente o poço), localizado em Pittsburgh. Pennsylvania City, como muitos fãs da série sabem, é um lugar já conhecido do terreno baldio, protagonista da expansão de réplicas de Fallout 3.

Iniciar uma expedição



Vertiboard nos levará para casa

casa lá primeira entrega Foi incluído no Fallout 76, ou missões fora do mapa clássico. Esse tipo de aventura, que os desenvolvedores já anunciaram durante o Quakecon 2022, se tornará uma importante contribuição para o conteúdo de Fallout 76, mas sempre será acompanhado por expansões mais lineares, como a que considerou a Brotherhood of Steel a protagonista. O que não muda nada entre as expansões tradicionais e a nova série Journey é a velocidade com que a missão começa e toma forma. Avisamos: quem está com pressa de partir para a Pensilvânia, coloque a alma em paz porque o procedimento não é dos mais urgentes.

Assim que iniciarmos um jogo pós-atualização (que tem cerca de 75 GB para a PC Store, Xbox e PlayStation), o jogo sugerirá que nos dirijamos a Whitesprings, o resort de luxo ao sul do mapa. Esta configuração mudou um pouco desde a chegada de um arquivo resgatar homens, uma facção dedicada a ajudar os sobreviventes no deserto. O grupo que se instalou no balneário, hoje conhecido como santuário, é muito bem organizado e tem até pássaro vertebradoTransporte aéreo. A aeronave utiliza uma bateria ultrafina, que deve ser sempre recarregada antes da missão; Os salva-vidas racionalizam seus recursos com muita moderação, então não espere que o grupo o leve aqui e ali à vontade.

combustível, ou melhor, as supercélulas de Carregar a bateriaVocê terá que ganhá-lo cumprindo solicitações específicas: configuradas como três missões diárias, as duas primeiras missões fornecerão 25% de recarga e a terceira com os 50% restantes. Para descobrir quem será encarregado das tarefas diárias, teremos que entrar em contato com Orlando, o personagem misterioso que administra o abrigo, que nos receberá e nos encaminhará aos socorristas que precisam urgentemente de ajuda. Uma vez que você tenha feito a merda da esquerda e da direita, estaremos prontos para recarregar o Vertibird e partir para a expedição.