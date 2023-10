Forza Motorsport, data de lançamento e tempos oficiais de desbloqueio anunciados na Turn 10

Em ambos os casos o tempo permanece o mesmo. No que diz respeito à Itália, a fechadura deverá ser desbloqueada às 15h00 12h01 do dia 5 ou 10 de outubro de 2023 ou um minuto depois da meia-noite entre 4 e 5 de outubro para acesso antecipado ou entre 9 e 10 de outubro para acesso padrão.

Lembramos que o Forza Motorsport permite Acesso antecipado 5 dias em comparação com o lançamento padrão se você adquirir a atualização para a versão premium ou pacote premium. Nesse caso, o jogo estará acessível a partir de 5 de outubro, caso contrário, na data de lançamento padrão de 10 de outubro de 2023, e também diretamente no catálogo do Xbox Game Pass.

Uma nova geração do Forza Motorsport

Construído em uma versão completamente nova do motor ForzaTech, com foco em hardware de última geração Série XboxForza Motorsport é o novo capítulo da série de simulação, que chega 6 anos depois do anterior e marca assim o fim de uma longa ruptura com a norma.

A ideia do Turn 10 é torná-lo uma plataforma em constante evolução, tanto que as faixas bônus serão gratuitas com muitos outros conteúdos planejados também. Desempenho e precisão no Xbox também foram relatados anteriormente.