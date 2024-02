Era para vender a série Xbox Metade do PS5, de acordo com estimativas da Take-Two

Durante o último relatório aos acionistas Take Two Interativo Oferecido em agradecimento por Quanto o PS5 e o Xbox Series fizeram?a partir do qual é possível adivinhar o número aproximado de unidades adquiridas para consoles Microsoft, número que a empresa prefere não divulgar publicamente há anos.

A controladora da Rockstar Games e 2K afirma que em 31 de dezembro de 2023, o total 77 milhões de consoles de 9ª geraçãoOu seja, PS5 e Xbox Series

No último dia 9 de dezembro, a Sony anunciou que seu console carro-chefe atingiu 50 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, e os números devem crescer ainda mais nas últimas semanas do ano. Daí as vendas da série Xbox 25 – 26 milhões de unidadesOu cerca de metade do concorrente direto ou um pouco menos.

Obviamente, na ausência de dados oficiais da Microsoft, não podemos saber se estes números são totalmente precisos, embora em qualquer caso venham de uma grande editora como a Take-Two.