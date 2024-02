Teste Mercedes E SW, ficha técnica, opiniões e dimensões 220d AMG Line 4Matic 9G-Tronic

Elegância familiar

Como um novo sedã de quatro portas Carrinha Mercedes Classe E Tem um visual mais agressivo e aerodinâmico do que o carro que substitui. As duas costelas finas que correm ao longo da lateral (uma logo abaixo da linha da janela e a outra na parte inferior) dão forma Dinâmica divertida À aparência que, graças ao vidro traseiro estreito e recuado, pisca para o aparecimento de peruas esportivas, o chamado freio de tiro.

o porta malas? Cruz e alegria

As costas pontudas não causaram muita impressão Caixa de Carrinha Mercedes Classe Eque tem capacidade de 615 litros Cada sofá utilizado (menos 25 que o modelo anterior) continua a ser uma referência para esta categoria. No entanto, isto só se aplica a modelos com motores híbridos moderados, como o 220 da Tração nas quatro rodas Do nosso teste. As versões plug-in mais potentes e flexíveis, que prometem apenas cem quilômetros de viagens elétricas, pagam pela bateria máxima com capacidade de 25,4 kWh que alimenta o motor elétrico de 129 cv: fica localizada sob o piso de carga e ocupa o dobro inferior e reduz a altura da cabine principal em cerca de dez centímetros: no total são perdidos 155 litros. A sala, totalmente forrada com carpete grossa, tem um formato bastante regular e não faltam soluções práticas como redes de arrumação e ganchos para sacos nas paredes. O encosto reclinável em três partes é confortável.

Sofá confortável adequado para quatro pessoas

Em ambos os lados do sofá, em Carrinha Mercedes Classe E Você viaja com muito conforto e “primeira classe”; O estofamento em couro macio é realmente agradável ao toque (opcional por 2.800€). Graças a uma distância entre eixos cerca de dois centímetros maior que o modelo antigo, há mais espaço para as pernas, mesmo para os mais altos, mas os pés de quem está sentado no meio têm que lidar com o volume do enorme e alto túnel central. muito confortável Os que estão encapsulados Cadeiras Os bancos dianteiros, aquecidos e ventilados de série, possuem encosto elétrico e ajuste de almofada. No entanto, para mover os bancos para frente e para trás, é necessário puxar uma alavanca que se projeta sob o assento.

Com o pagamento, o painel fica em “tela cheia”

Moderno e elegante, Painel É decorado com luzes ambientes que, além de criar atmosfera, acrescentam um toque divertido e de alta tecnologia ao luxo Compartimento do passageiro: estendem-se até ao topo dos painéis das portas e também podem “dançar” ao ritmo da música (o som hi-fi do especialista Burmester, de série, é potente e nítido). o Sistema multimídia Possui gráficos touchscreen responsivos e atraentes, com diversos ícones de menu semelhantes aos encontrados em smartphones facilitando o uso. Adicione 1.818€ ao preço de tabela para obter uma vista incrível Vidro transparente Largura total com tela dedicada ao passageiro, que pode gerenciar toda a gama de serviços de bordo e, se desejar, assistir a um filme usando os fones de ouvido acoplados sem incomodar ou distrair o motorista, graças à visão lateral escurecida. Eles podem desviar a atenção da direção Botões de toque No alto-falante do volante: Em particular, sendo consistentes com o painel de plástico que contém, os de gerenciamento dos menus e do volume do painel não são imediatamente reconhecíveis pelo toque. O botão do freio de mão também é pouco prático, pois fica quase escondido na parte inferior do painel, à esquerda do volante, e por isso não pode ser alcançado pelos passageiros em situações de emergência.

Ele dirige bem e bebe pouco

Com potência de 197 cv Carrinha Mercedes Classe E Em nosso teste, é o menos potente do grupo, mas oferece tração completa e 'redonda' em baixas rotações, pontuada pelas mudanças de marcha quase imperceptíveis da rápida e suave arma de fogo automática de nove marchas. Outra vantagem do Diesel 2.0 é que Faz-se sentir um pouco: O seu som só se ouve nas acelerações mais decisivas e de forma amortecida graças ao correto isolamento acústico do habitáculo, onde o ruído aerodinâmico não penetra mesmo nas velocidades máximas. Também parece promissor consumo: Para o tipo de carro e dada a tracção integral que sempre atrai, a média “oficial” (19,2 km/l) é muito respeitável, e a julgar pela média de mais de 17,5 km/L foi detectado Do computador na rodovia, onde foi feita a maior parte dos nossos testes, pareceu-nos razoável. o Sistema de controle de cruzeiro adaptativo A centralização da pista é geralmente bem calibrada (mesmo que o carro tenha muito cuidado ao desacelerar e às vezes acelerar repentinamente) e permite que o carro ande quase sozinho (você ainda precisa manter as mãos no volante), mas faz parte de um pacote caro (€2.605).

Ele não é nada desajeitado, mas se pudesse voltar atrás também…

Entre os acessórios a pedido não teríamos perdido Suspensão com molas pneumáticas: Custa 1.830 euros, mas melhora a absorção de solavancos e buracos, embora utilizável, o que também permite manter a carroceria composta do carro mesmo quando viaja com carga total. Ao contrário do sedã, no entanto, em Carrinha Mercedes Classe E Não é combinado com o eixo traseiro para direção: o carro ainda é bastante ágil (pelo menos em relação ao seu tamanho e volume, que certamente não deixam de ser importantes, visto que as pontas da balança ultrapassam as duas toneladas) e o quatro é sempre nas marchas A tração integral é sinônimo de segurança mesmo em superfícies escorregadias. Mas manobrar em espaços apertados será sem dúvida mais fácil.