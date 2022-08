Path of Titans, o MMORPG com tema de dinossauro testado e comprovado

No entanto, já tivemos a oportunidade de experimentá-lo e ver em que fundamentos o jogo foi construído. Então aqui está o nosso Julgamento do Caminho dos Titãs .

Já disponível em PC e celular O jogo Path of Titans também chegou recentemente Switch, playstation e xbox Em beta. Na verdade, é um jogo que ainda está em pleno desenvolvimento, uma espécie de acesso antecipado que se desenvolverá ao longo dos meses com novos conteúdos e mecânicas.

o brigando Eles também contam com habilidades ativas. Existem diferentes tipos de ataques, que variam de acordo com a criatura. Alioramus pode facilmente usar suas mandíbulas, enquanto Eotriceratops pode atacar com sua cabeça. Mas existem, por exemplo, cliques de cauda e outros movimentos. Também é importante aproveitar a agilidade de um dinossauro, pois uma criatura pequena e rápida pode se beneficiar da rotação lenta de um oponente mais poderoso. A batalha funciona, mesmo que seja simples e visualmente ineficaz, mas às vezes o problema é encontrar alguém no mapa.

O Caminho dos Titãs, como mencionado, é um MMORPG Onde teremos a capacidade de controlar um dos 26 dinossauros diferentes (se você comprar o Founder’s Pack, caso contrário as opções são escassas). Os organismos disponíveis são divididos entre herbívoros e carnívoros, com espécies diferentes para cada grupo. Encontraremos dinossauros como Alioramus, Albertaceratops, Amargasaurus, Daspletosaurus e Sarcosuchus, para citar alguns.

Mapa e atividades



Criatura subaquática no caminho dos titãs

Como mencionado, o Caminho dos Titãs nos coloca em um só lugar 8 x 8 km mapa. É uma área muito grande, composta por florestas, colinas e pastagens. O servidor pode acomodar até 200 jogadores, mas isso obviamente não significa que sempre haja muitas pessoas conectadas. Dado o tamanho do mundo do jogo, é fácil para o jogador explorar por muito tempo sem conhecer ninguém.

A interação com outros jogadores não é necessária e, de fato, deve ser evitada no início, pois teremos controle sobre um filhote que dificilmente aguenta uma briga. Para se tornar adulto é preciso acumular pontos de experiênciaConcedido por completar tarefas como procurar plantas e chegar a locais específicos.

Estas são missões muito básicas que exigem apenas que você caminhe até o local indicado pelo minimapa e pare de vez em quando para recuperar sua resistência na corrida. É fácil encontrar-se por minutos e minutos sem fazer nada além de se movimentar.

Por esse motivo, Path of Titans é muito mais interessante se você jogar em grupo, principalmente com amigos que podem ser falados por meio de fones de ouvido. Você também pode criar grupos com jogadores do servidor, talvez agrupar por espécies de dinossauros para encontrar força no número. Em média, esteja você jogando sozinho ou com amigos, as atividades são muito limitadas e repetitivas – algo que os desenvolvedores precisam expandir.



Uma das muitas criaturas do Path of Titans

No entanto, as atividades têm um segundo propósito: serem personalizadas Nomes de marcasque é uma moeda do jogo que não pode ser comprada com dinheiro real e permite comprar habilidades, mas também cores e itens cosméticos para usar na decoração da sua caverna, que é a base e pode ser acessada de vários lugares do mapa .

Por fim, destacamos também que existe um disponível Modo de jogador único: Este obviamente não é o foco do jogo, mas permite que você se afaste da dinâmica de jogo sem se colocar em risco online. O jogo também oferece um tutorial que ensina os principais comandos e mecânicas de forma rápida e clara.

Por fim, em relação à versão para PC, Path of Titans é visualmente Divertidos, mesmo que sejam um pouco repetitivos em seus próprios ambientes. No entanto, não podemos confirmar a versão do Switch, que provavelmente é a de menor desempenho.