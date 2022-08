Passe de Batalha, Microtransações e Conteúdo Gratuito – Nerd4.life

Com um longo post no site oficial da Blizzard, os desenvolvedores do Diablo 4 Fale sobre os planos de suporte pós-lançamento, confirmando a presença Passe de Batalha e Microtransações Para comprar itens para estética, bem como novos itens Conteúdo gratuito Para todos.

Joe Shely, diretor de jogos de Diablo 4, explica que o jogo é visto internamente como um serviço direto, por isso eles tiveram muito cuidado na programação do conteúdo que chega após a estreia do jogo nas lojas. O primeiro foi confirmado estrutura de classe Tal como nos capítulos anteriores, com o objetivo de “dar um passo em frente criando experiências únicas a cada nova publicação trimestral”.

Blizzard promete que todas as temporadas virão com ele Novos recursos e tarefas Com desafios e quebra-cabeças para descobrir, que mergulharão mais fundo no mundo de Sanctuarium e fornecerão novas oportunidades para o avanço do personagem. Também haverá eventos ao vivo com recompensas e aventuras únicas.

Nesse sentido, um dos objetivos dos desenvolvedores é avaliar constantemente o arquivo . Arbitragem Trazendo uma lufada de ar fresco para a definição a cada temporada, “adicionando novos e exclusivos itens lendários, placares de excelência, glifos e muito mais”. Não apenas novos conteúdos e balanceamentos: o objetivo da Blizzard tem sido melhorar continuamente a qualidade da experiência de Diablo 4 nos anos desde seu lançamento.

“Como este é um serviço ao vivo, pretendemos manter os padrões de Diablo IV particularmente altos. Estamos aqui para construir um mundo vivo do qual possamos nos orgulhar e a melhor maneira de fazer isso é engajar diretamente nossos jogadores.”



Diablo 4, foto da loja

de volta pista sazonalRecompensas por tempo limitado.

“Concluir a Jornada de Temporada é uma grande façanha, e a última etapa exigirá que o jogador termine uma batalha muito difícil contra um inimigo particularmente mortal. Nas Jornadas de Temporada futuras, adicionaremos regularmente novos desafios de dificuldade máxima para para provar seu valor e obter recompensas cosméticas únicas e atraentes.”

O Caminho da Temporada será gratuito para todos os jogadores e completar seus objetivos permitirá que os jogadores subam de nível Cupom de Temporadaum recurso com uma progressão semelhante ao arcade de batalha visto em muitos outros jogos.

Conforme explicado pela Blizzard, o Passe de Temporada “inclui recompensas gratuitas (itens cosméticos, moeda premium e atualizações de jogo) e recompensas pagas (apenas itens cosméticos e moeda premium). recompensa aos pontos de experiência ganhos). ), mas será gratuito para todos.

o ComprarCosméticos que podem ser comprados com uma moeda premium serão vendidos.

“Os cosméticos da loja são construídos com base na grande variedade de armas e armaduras que os jogadores encontrarão no jogo. Também é importante que a loja permaneça conectada ao universo Diablo, então nossos itens cosméticos são fantasias abrangentes. Componentes individuais podem ser misturados e combinados com os mods de troca de armadura feitos. Coloque-os no jogo, para infinitas possibilidades de personalização.”

A Blizzard observa que a Loja é um recurso opcional e promete que Os melhores cosméticos gratuitos.

“Diablo IV será lançado em centenas de formatos desbloqueáveis ​​de itens do jogo, incluindo dezenas de conjuntos de armaduras com a mais alta qualidade gráfica. São peças incríveis para encontrar, itens de qualidade única e lendária, sem precisar ir à loja. A loja oferece mais opções, não sistematicamente uma melhor.”

Lembramos que Diablo 4 estará disponível durante um ciclo 2023 Para PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One. De acordo com um vazamento, a data de lançamento provavelmente será anunciada em dezembro, por ocasião do The Game Awards 2022.