Alfa Romeo Giulia, o restyling está chegando, com os kits visual e infotainment da Tonale- Corriere.it

Entre as imagens roubadas e a falta de jeito, parece claro que a nova série de sedãs será inspirada no novo SUV da Biscione. Com diferentes itens estilísticos e atualização de equipamentos

que de Júlia – Stelvioe talvez mais – uma mudança muito importante: Não só porque o sedan Alfa Romeo Foi lançado em 2016 e, portanto, tem que ser renovado, mas sobretudo porque terá que ganhar forma até 2027, quando (salvo surpresas emocionantes) sairá de cena. Porque a Biscione só vai produzir carros elétricos. Mas dado o glamour do mercado, ter um sedã com motores térmicos na linha continua sendo uma arma adicional. Jean-François Imbrato, nº 1 da Alfa Romeo, disse que o Giulia e o Stelvio são ótimos produtos, e estamos trabalhando neles, certamente farão parte das novidades de 2023. Como de costume nesses casos após o teaser oficial lá são rumores, fotos roubadas e fotos de testes com o carro na versão convincente. Assim como não faltam produtos falsificados que acabam enganando os crentes.

Como isso muda Se a carroceria permanecer inalterada, pode ser pára-lamas e faróis. As faixas do pára-choques (especialmente o pára-choques dianteiro) serão retomadas. Uma abordagem que remete para a abordagem Tonale, de forma a criar um sentimento de família concebido para unir todos os modelos Arese. Assim, o trilobo é maior e menos “mais macio”, mas também novas entradas de ar e escapamentos revisados. Essas mudanças também podem permitir a introdução de faróis mais finos e nítidos. Os gráficos do interior certamente serão atualizados, talvez com novos LEDs diurnos projetados para relembrar a estética dos futuros projetores Tonale. Portanto, uma assinatura luminosa que enfatizaria os faróis altos e baixos, separando-os visualmente. Um processo semelhante também pode ser feito na parte traseira, onde os conjuntos de luz devem manter a aparência atual, ao mesmo tempo em que propõe uma nova configuração de LED e acabamentos específicos. READ Bayonetta 3, data oficial de lançamento anunciada com um trailer - Nerd4.life

interior Quanto ao interior, fotos e rumores de Carscops Sugira que para Julia há várias opções na mesa:Ele deve chegar com um volante atualizado e um novo seletor de transmissão, excluindo toda a mudança de estilo do painel. As novidades em termos de informação e entretenimento são mais do que seguras, a começar pelo ecrã tátil de 10,25 polegadas do sistema multimédia que pode adotar o sistema operativo Maserati Grecale. Separação do trem de força: Muito provavelmente, uma variante híbrida aparecerá pela primeira vez no Giulia, necessária para reduzir as emissões na fase de homologação. Mas não será um sistema add-on, nem será um sistema completo: o Giulia Hybrid explorará quase certamente a tecnologia 48V MHEV semelhante à já existente na gama Maserati, com um gerador elétrico responsável pela recuperação de energia e arranque da motor. Um pequeno número de cavalos de potência para alimentar o motor 2.0 turbo a gasolina e 2.2 diesel de quatro cilindros não é excluído, desde que este último não saia de cena devido às decisões do grupo Stellantis.

