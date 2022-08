Escolhas corajosas que recompensaram a empresa!

Gostaria de transformar a sua cozinha com um estilo mais moderno ou ligado à tradição? Então você não pode deixar de consultar o sempre rico catálogo da Scavolini, uma marca muito popular entre os entusiastas da culinária e do mobiliário em geral.



Galeria

Scavolini é uma das marcas mais importantes da Itália Em relação ao mobiliário de cozinha. A famosa empresa, fundada em Pesaro por Walter e Alvino Scavolini, comemorou em 2021 o aniversário de sua fundação 60 anos no ramo: Um resultado que fala por si e confirma, se necessário, a qualidade dos produtos oferecidos.

A empresa sediada em Marche conseguiu conquistar, passo a passo, ação por ato, um importante segmento do mercado imobiliário italiano e global, tornando-se ao mesmo tempo realidade industrial sólida, tanto que é admirada e conhecida até no exterior. Nada mal para uma empresa que oferece aos amantes de móveis Sempre ideias de vanguarda!

Além disso, aos 60 anos, Scavolini mostrou que sabe se adaptar Na melhor das hipóteses em um mercado em constante evolução, ele conseguiu conquistar todas as gerações aplicando ideias baseadas em elementos simples, mas eficazes, como a busca de Materiais E use Tecnologias mais inovador.

No artigo de hoje, vamos dar uma olhada em um arquivo índice das cozinhas que Scavolini Disponibiliza para seus clientes em 2022.

Scavolini Cusin: estilo tradicional e moderno

Vamos começar logo dizendo que a empresa não pode prescindir dele Todas as tradições italianas Da cozinha requintada e performance (afinal, nós italianos adoramos e consideramos o lugar mais caro da casa). Ao mesmo tempo em que tentamos de todas as maneiras, como mencionado anteriormente, sermos capazes de objetar A melhor tecnologia e aplicá-lo na prática.

Para este ano de 2022 Scavolini Ela decidiu dividir seu catálogo de cozinhas em duas zonas: Cozinhas modernas E a Cozinhas clássicas.

Vamos começar com os clássicos. o estilo tradicional Pretende combinar a tradição com materiais inovadores de uma só vez. sim porque ScavoliniAo servir comida tradicional, ele não pode deixar de fazê-lo Bom toque moderno. O estilo destas cozinhas básico E de Sabor autênticoSem dúvida, vai conseguir ser maravilhoso, especialmente para aquelas pessoas que amam o vintage.

Quanto às cozinhas modernas, podemos dizer que Scavolini escolha um preste atenção aos detalhes é um Design sofisticado, que se orgulha de linhas e materiais básicos como aço inoxidável, vidro e quartzo. É a cozinha perfeita para quem quer presentear seus familiares cozinha espaçosa De acordo com os tempos.

Scafullini Kosen: O Modelo Qi

O primeiro tipo de alimento sobre o qual queremos falar chama-se cozinha com ilha. O que queremos dizer com “ilha”? Bem, a palavra se refere a uma parte da cozinha que você pode fazer Concentre-se em uma variedade de atividades. Além disso, o aspecto mais interessante da ilha é que é funcionalotimização de espaço.

Scavolini Em seu modelo de cozinha com ilha, ela apresenta uma espécie de móvel enriquecido prateleiras de madeira É uma série de recipientes: A empresa é chamada este modelo.Qi”. Este modelo é uma novidade absoluta e, ao contrário de outros, pode ser personalizado adicionando outros elementos capazes de dar à própria cozinha gosto estético Totalmente privado e repetitivo.

Cozinhas Scavolini: Estilo Lacato

Vamos agora falar sobre o modelo chamado por Scavolini “dourar. Esta cozinha, do ponto de vista estético, é muito refinada, só podemos recomendá-la se precisar enriquecer a sua casa com Cozinha elegante e brilhante.

Sim, porque este modelo, desenhado por Gianni Parenti e chamado de “Modelo Lacato”, tem uma extensão o design Simplesmente Único. A cozinha é finalizada com materiais elegantes e é composta por elementos como alças de metal E a vidro de trabalho. mais, Scavolini Oferece a possibilidade de compor ao seu gosto!

Cozinhas Scavolini: Modelo Colônia

O penúltimo modelo que queremos considerar é provavelmente Melhor Catálogo 2022. De fato, acessando o site oficial da Scavolini o modelo colonial. Olha para o passado sem esquecer que agora caminhamos para o futuro. Consiste em muito estilo sóbrio E a eleganteque se caracteriza pela presença de alças de metal (semelhante ao que vimos no modelo anterior), mas com a adição de um a estrutura Mais moderno e atraente.

Cozinhas Scavolini: Estilo DeLinea

Se fosse modelo colonial Ele pisca para o passado, e no dia seguinte em que nos encontramos contém apenas o presente no coração: móveis Modelo De Linea Na verdade, consiste em um design suave e linear. Contorno É, em suma, uma cozinha que não existe alças (Isto é novo) Propõe uma série de prateleiras de aço Projetado para agilizar todos os móveis. Recomendamos se você gosta de sobriedade e compostura.

Galeria do catálogo Scavolini 2022 e ideias de fotos

Para concluir nossa discussão da melhor maneira possível, recomendamos apenas que você dê uma olhada no catálogo oferecido pela Scavolini. Seja você jovem ou um pouco avançado em idade, você apreciará todas as propostas de marcas conhecidas da região de Marche. Abaixo apresentamos-lhe uma série de fotos que pretendem esclarecer um pouco as suas ideias!