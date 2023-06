Ranking das 10 drogas mais procuradas na Lombardia (e as diferenças com o sul da Itália)

Os lombardos, que sofrem de pressão alta, estão empenhados em combater dores de estômago e ossos quebradiços. E então, ficar na fila do balcão da farmácia para pegar comprimidos ou colírios e receber uma lista crescente de prescrições do seu médico.

No Ranking dos dez princípios ativos mais prescritos na área (em percentagem do total de embalagens distribuídas em 2022), a plataforma é ocupada por fumarato de bisoprolol, sesqui-hidrato de pantoprazol sódico e colecalciferol.

Nomes complexos de drogas comumente usadas, úteis no combate, em ordem, Insuficiência cardíaca, hipertensão, refluxo gastroesofágico e deficiência de vitamina D.

classificação vem de Dados coletados pela Federfarma, Federação Nacional dos Proprietários de Farmácias Italianos, sobre as despesas farmacêuticas do Sistema Nacional de Saúde. Entre os dez medicamentos mais indicados nas receitas, encontramos outros “aliados” no combate à hipertensão, como o ramipril e o besilato de anlodipino, alguns medicamentos para o tratamento da hipertensão. Mantenha o diabetes sob controle (cloridrato de metformina), um diurético associado ao tratamento da insuficiência cardíaca. ácido acetilsalicílico ouaspirinaocupa apenas o sétimo lugar seguido da atorvastatina, que é bastante conhecida por quem arrisca a visão colesterol a níveis alarmantes.

Ao contrário, olhando os dados do ponto de vista econômico, as doenças que mais impactam o erário público são as doençasSistema digestivo e metabolismo (25,81% do gasto total), esses Al sistema cardiovascular (25,74%) e outros Sistema nervoso (15,38%).

A análise também capta a tendência do número de prescrições que passam pelas mãos dos farmacêuticos, desde 2018com um momento de reversão quando a pandemia atingiu em 2020. No ano passado, chegaram as receitas 82,7 milhõespara uma despesa total de 1,8 mil milhões de euros. READ WhatsApp, um truque para não perder nenhuma mensagem: os usuários se surpreendem

As doenças e tratamentos dos lombardos são semelhantes aos de outros italianos? Se os dez principais campeões de ingredientes ativos são praticamente os mesmos, há diferenças significativas no ranking. EU’aspirinaPor exemplo, No sul da Itália e nas ilhas ocupa o primeiro lugar na classificação. O relatório não explica as razões da diferença: maior uso ou apenas prescrições mais frequentes, enquanto as lombardas tendem a decidir quando tomar pílulas anticoncepcionais sem consultar um médico?

Ausente entre os Alpes e o rio Pó está a levotiroxina sódica, que está bem localizada em nível nacional. Tratamento do hipotireoidismo Ele ocupa o segundo lugar depois de outros tratamentos. O documento indica que na Itália os medicamentos representam 55% do faturamento das farmácias. Em 2022, este setor atingiu um valor de 14 mil milhões, um aumento de 2,2% face ao ano anterior.

“Pensador incurável. Aficionado por comida. Estudioso sutilmente charmoso do álcool. Defensor da cultura pop.”