Vendas de software em alta, às custas de Sony PlayStation e Nintendo, para DFC – Nerd4.life

De acordo com o novo relatório publicado pela DFC Intelligence, uma empresa de consultoria na indústria de videogames, X-Box Está ganhando terreno no mercado de software de console, às custas da Sony PlayStation e da Nintendo. De acordo com estimativas do ecossistema Microsoft Passará de 20% de participação de mercado em 2021 para 27% até 2026.

Como podemos ver no gráfico da imagem abaixo, para 2021, a Sony detém o recorde com 43%, seguida pela Nintendo com 37% e Microsoft com 20%.

No entanto, as coisas vão mudar nos próximos quatro anos, com a DFC estimando que Ecossistema Xbox da Microsoft crescerá 7%Representa 27% da receita do mercado de software de console, à custa da Sony que perderá 4%, para 39%, e da Nintendo 3%, caindo para 34%.

Esta estimativa deve-se, em parte, As recentes aquisições da Microsoftexpandindo assim o ecossistema Xbox e o catálogo do Game Pass, o que por razões óbvias aumenta a atratividade dos consoles verdes.

David Cole, da DFC, explica em entrevista à GamesIndustry, entre outras coisas, sabemos que a empresa reduziu pela metade suas estimativas de crescimento do mercado de hardware de jogos para 2022, já que PS5 e Xbox Series X não podem ser encontrados | S em qualquer lugar nas lojas.

Outra razão é que, de acordo com o DFC, Até 2024, a Nintendo lançará um novo console no mercado, movendo assim o equilíbrio de mercado atual.