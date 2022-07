Ferrari apresentou a nova joia de um cavalo correndo: que show (vídeo)

O novo carro de corrida e resistência de Maranello foi revelado em Spa. O novo GT3 já fez sucesso entre os entusiastas. Descubra a mais recente fera da Ferrari em detalhes.

Finalmente, por ocasião da etapa de Spa, o véu caiu sobre o novo Ferrari 296 GT3. Um carro de corrida que quer escrever novas páginas na história de Cavallino. Ele vai estrear nos principais torneios do próximo ano e é um derivado do 296 GTB de estrada. Veremos que ele é o protagonista já nas 24 Horas de Daytona em janeiro de 2023. Se a base é uma estrada de 296Gb, você já entendeu que ela possui componentes de tecnologia de ponta, mas Ao contrário do modelo de estrada, é equipado com um V6 de 2,9 litros não eletrificado com turbo.

O carro foi melhorado mecanicamente, dinamicamente e eletronicamente. De fato, a versão GT3 é o epicentro da tecnologia extrema para trazer emoção e vitórias à pista. Recolhe o legado do Queen Thoroughbred, o lendário 488 GT3 com quase 500 vitórias e mais de 100 títulos. O motor, em uma configuração mais avançada e mais baixa, também permite abaixar o centro de gravidade da Rossa. O V6 centrado na traseira também traz à mente o icônico vencedor do 246 SP no Targa Florio em 1961 e 1962. Comparado ao 488, o novo GT3 apresenta várias melhorias em termos de desempenho, rigidez torcional (+10%), eficiência de admissão e até consumo de combustível. O Ferrari 296 GT3 é agressivo mesmo quando parado, introduzindo elementos estilísticos que tornaram o modelo anterior subitamente obsoleto.

Em termos de design, o novo Rossa atingiu a marca, combinando uma necessidade de esportividade com um toque de elegância. Após um número impressionante de horas no túnel de vento, o novo GT3 apresentou um aumento de 20% na carga vertical, uma diminuição de 20% no deslocamento de carga na frente e 40% na traseira. O carro tem que ser muito equilibrado e ágil, o que faz a diferença nas seções mistas. Outra característica é o novo quadro de alumínio com distância entre eixos retangular. Caixa de velocidades transversal “Xtrac” com embraiagem monodisco de 6 velocidades. O carro de corrida também se beneficia de um inovador pod de suspensão projetado para pista (discos dianteiros de 400 mm e pinças recém-projetadas). As novas rodas forjadas da Rotiform são exclusivas do novo modelo. Dê uma olhada também no Audi S4 e A4 Avant, e descubra as novas gerações nos Alpes (vídeo).

A Ferrari 296 GT3 conta com controle de tração e sistema no cabeçote com câmera traseira de alta resolução que transmite imagens para uma das três telas dentro do cockpit, fornecendo todas as informações úteis aos pilotos. Este último também pode se beneficiar de atualizações importantes sobre possíveis manobras de ultrapassagem de pilotos adversários. Veremos o novo protagonista de Rossa nas classes ‘Pro’ usando os Cavallino Knights oficiais, mas também nos capítulos para cavalheiros e equipes mistas profissionais. Não há muito o que esperar, já que a estreia acontecerá, como era esperado, no início de 2023. Alfa Romeo, um novo GTV chegando? Veja como seria (vídeo).

Ferrari, o novo GT3 já é uma estrela

Antonello Coletta, Chefe de Atividades Esportivas GT em Maranello, já está satisfeito com o novo GT3. Objetivamente falando, o carro deixou todos sem palavras. Parece um grande salto em frente e, após os muitos testes oficiais, também saberemos mais sobre como os pilotos estão se sentindo. “Começamos com uma ideia para este projeto e mudamos muitas coisas nos últimos quatro a cinco meses. Planejamos iniciar a produção do carro no final de 2022 com sua estreia em Daytona 2023‘, a Coletta Microphones analisou o Motorsport.com.

O carro não deve nos fazer lamentar o 488 que fez história para a marca fundada por Enzo Ferrari. “É um desafio muito complexo e difícil porque nos deparamos com a necessidade de substituir o modelo que venceu por 7 anos contra um grupo de adversários, que neste momento trouxeram novidades e carros, enquanto mantivemos o mesmo carro, apenas oferecemos o pacote Evo. Fazer um carro melhor que o anterior, neste caso falando do 488, é muito complicado Ele pensa em quanto ganhou e ainda ganha. Mas temos certeza que temos uma pequena joia que pode nos trazer outras vitórias e títulos‘, nomeou o chefe das atividades esportivas GT em Maranello.

Já existe uma antecipação para o evento IMSA SportsCar Championship, no final de janeiro de 2023, que verá o novo campeão do GT3 nas 24 Horas de Daytona. “Em Daytona acho que vai ter Risi Competizione na categoria GTD PRO, AF Corse acho que com certeza vai ser no PRO-AM com pelo menos 3 módulos, mas no momento é muito cedo para dizer. O objetivo é fazer o carro competir nos principais campeonatos do mundoMas como você sabe, não é fácil porque estamos trabalhando em diferentes projetos em paralelo, como o Hypercar, que exige muito foco. Nós definitivamente queremos ter 296 nos EUA porque ainda é um mercado muito importante para nós, então veremos. Em um ano poderemos cobrir as corridas mais importantes do mundoacrescentou Coleta.

“Temos um número muito importante de pilotos que considero família e, como já deixei claro várias vezes, gostaria de manter esse grupo intacto e envolver todos, dividindo-os nos projetos LMH e GT3. No momento, as escalações não são especificadas, lembre-se que o LMH é um programa muito importante, mas com apenas 7 corridas por ano. Portanto, é provável que haja pilotos envolvidos em ambas as frentes. Queremos mostrar que 296 é competitivo. No momento não sei quando faremos os seguintes testes, Talvez em duas semanas. Mas os cronogramas mudam o tempo todo porque ambos os projetos são importantes e desafiadores. Estamos trabalhando duro no menor tempo possível, especialmente com a LMHConcluiu Antonello Coletta.

Deixamos você assistir ao emocionante vídeo abaixo e as características técnicas da Ferrari 296 GT3. Motor: 120 ° V 6 cilindros, 4 válvulas por cilindro, 2.992 cc, 600 cv a 7.250 rpm, torque máximo de 710 Nm a 5500 rpm. Transmissão: Transversal sequencial de 6 velocidades. Dimensões (mm): comprimento na, largura 2.050, altura na, passo 2.660; Peso seco: 1250 kg. Suspensão: triângulo telescópico duplo dianteiro e traseiro, braços tubulares de aço; Amortecedor ajustável de 5 vias. Sistema de travagem: discos dianteiros 400 x 36 mm, discos traseiros 332 x 32 mm; Pinças: dianteira de 6 pistões, traseira de 4 pistões.