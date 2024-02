A lenda que nunca viu a luz do dia retorna

o Salão Automóvel de Genebra Ele retornará no próximo dia 26 de fevereiro. Por ocasião da exposição, que pretende voltar a ser o evento de referência do setor automóvel na Europa, haverá a estreia do novo automóvel Quimera EV038, acaba de ser provocado por um primeiro teaser lançado pela Kimera Automobili, uma empresa italiana com sede em Cuneo. O modelo em questão inspira-se em A Modelo Lancia Nunca entrou em produção. Após a estreia mundial, prevista para durar algumas semanas, terá início a produção que será limitada a um pequeno número de unidades, aumentando a exclusividade do projeto.

Só uma piada, por enquanto

O novo Kimera EVO38 tem um design semelhante ao supercarro EVO37 Revelado pela Kimera Automobili em 2021 Foi criado (em uma edição limitada de 37 exemplares) inspirado no lendário carro de Rally Lancia 037. O novo protótipo da empresa italiana, esperado antes Teasers Assim que forem lançados, ele usará uma fonte diferente de inspiração. Desta vez, aliás, ela escolheu a empresa Lancia SE038 “Mazinger”.

É um protótipo, desenvolvido no início da década de 1980 com o objectivo de competir no Grupo B do rali, e nunca colocado em produção: o projecto, confirma a Kimera Automobili, será real. “e se?” Tentando imaginar o que teria acontecido se uma versão serial do protótipo tivesse sido desenvolvida. O nome Mazinga é o protótipo do Lancia, entretanto O novo ciclo começa com o Novo Ypsilonestá associado às formas quadradas de uma carroceria de carro que lembra um robô (Mazinger é o protagonista robótico de uma série de anime japonesa da década de 1970).

Os primeiros teasers mostram alguns elementos do modelo, sem entrar em muitos detalhes que só serão revelados durante a fase de apresentação oficial. Assim, já está marcada a data da próxima edição do Salão Automóvel de Genebra, programado para ser realizado de 26 de fevereiro a 3 de março de 2024. Haverá uma prévia global do novo modelo Kimera Automobili durante o show.

A equipe de técnicos que também trabalhou no EVO37 trabalhou no projeto EVO38 em colaboração com Mickey Biasãobicampeão mundial de rally e campeão europeu no antecessor do EVO37, o Lucas minha casa, motorista, construtor e fundador da Kimera Automobili. Aos entusiastas, resta esperar as poucas semanas que nos separam da exposição suíça dedicada ao mundo das quatro rodas.

Nova edição limitada

O novo Kimera EVO38 também será um Limitado Liberar, com apenas alguns exemplares produzidos (talvez 38) prestes a esgotar-se rapidamente, como já aconteceu com o EVO37. A base do projeto será a tração integral, além de diversas inovações técnicas em relação ao modelo que a empresa italiana revelou há quase três anos. A esportividade será um dos aspectos centrais do carro.

Lembramos que o EVO37 está equipado com motor de quatro cilindros Motor 2.1 biturbo com 500 cavalos de potênciaSua potência passa a ser de 550 cavalos na versão Martini 7. O carro tem chassi de carbono e Kevlar de carbono e pesa apenas 1.100 quilos. O novo EVO38 irá retomar o mesmo espírito desportivo, oferecendo muitas opções de personalização, e talvez um preço semelhante ao modelo anterior (que custava mais de 500 mil euros).