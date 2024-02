Cool se torna mais poderoso. Gemini Pro chega à Itália, aqui está o que muda

Regras comunitárias

Il Sole 24 ORE incentiva os leitores a discutir e trocar opiniões livremente sobre os temas discutidos em nossos artigos. Os comentários não devem respeitar a visão editorial do Il Sole 24 ORE, mas a equipe editorial reserva-se o direito de não publicar entradas que possam ser consideradas inadequadas ao espírito da discussão devido ao estilo, linguagem e tom, em conflito com o bom gosto e bom gosto. Capaz de ofender a sensibilidade de outros usuários. Além disso, não serão publicadas contribuições que sejam de alguma forma difamatórias, racistas, abusivas, obscenas, prejudiciais à privacidade de terceiros e às leis de direitos autorais, mensagens comerciais ou promocionais ou propaganda política.

Finalidade do tratamento de dados pessoais

Os dados fornecidos para postar um comentário estão limitados ao seu nome e endereço de e-mail. Os dados são obrigatórios para permitir a publicação do comentário e não serão publicados juntamente com o comentário, a menos que indicado explicitamente pelo usuário. Il Sole 24 ORE reserva-se o direito de detectar e armazenar dados identificativos, data, hora e endereço IP do computador a partir do qual os comentários são publicados, a fim de entregá-los, mediante solicitação, às autoridades competentes. Qualquer divulgação adicional dos dados pessoais do Utilizador e daqueles que possam ser descobertos a partir dos comentários publicados será considerada diretamente atribuível à iniciativa do próprio Utilizador e, portanto, não está prevista qualquer transmissão ou divulgação adicional dos mesmos.

Todos os direitos de utilização económica previstos na Lei n.º 633/1941 relativamente aos textos por si elaborados e que nos são enviados para publicação são cedidos por si de forma exclusiva e irrevogável à nossa empresa, que terá, portanto, o mais amplo direito de utilização dos referidos textos, incluindo – por exemplo – O direito de reproduzir, publicar e distribuir através da imprensa e/ou por qualquer outro tipo de suporte ou meio e em qualquer caso e sob qualquer forma ou modo, mesmo que não exista atualmente, por meios privados, também quanto a transferir esses direitos a terceiros sem remuneração para ele.