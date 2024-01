Espelho escuro e pouco funcional: com soluções especializadas torna-se o “protagonista” do banheiro

Se o seu espelho estiver escuro e ineficaz, não se preocupe: aqui estão algumas dicas úteis do especialista que vão mudar tudo.

A casa de banho mudou cada vez mais as suas conotações ao longo do tempo e, especialmente nos últimos anos, tornou-se uma verdadeira sala de relaxamento.

Na verdade, é um ambiente adequado para usar quando queremos reservar um tempo para nós mesmos. É aqui que podemos relaxar tomando um bom banho, ou um belo banho quente se tivermos banheira. Também aqui podemos aplicar cremes no rosto e no corpo. aqui Podemos oferecer todos os nossos tratamentos, talvez ouvindo música ou um dos nossos podcasts favoritos. Além do mais, está no banheiro A maioria das mulheres usa maquiagem.

Para poder realizar este ritual de beleza da melhor maneira possível, você precisará de um espelho adequado para o trabalho. Muitas vezes e de boa vontade, na verdade, Acontece que você tem espelhos escuros e pesados. Para que este elemento extremamente útil e indispensável na casa de banho cumpra o seu papel da melhor forma possível e se torne um herói para o ambiente, basta seguir estes conselhos do especialista.

Espelho de banheiro de alto desempenho: veja como consegui-lo, graças a conselhos de especialistas

Há cada vez mais necessidades associadas a móveis de alto desempenho em nosso banheiro. Na verdade, passamos cada vez mais tempo nesta mesma sala e ela tornou-se o ambiente por excelência.

Para melhor responder a esta função, será necessário um espelho adequado Bem iluminado e capaz de satisfazer até os mais exigentes. Segundo o especialista, o que importa é a iluminação e sua disposição. O que, na maioria das vezes, O erro no banheiro é a disposição das luzes. Eles estão dispostos acima do espelho ou no teto. São posições erradas, porque é assim A luz cria áreas de sombra em nossos rostos e quando temos que aplicar maquiagem não conseguimos fazê-lo adequadamente. Segundo a especialista @andreagovoni76, deveríamos colocar luzes nas bordas do espelho, para evitar todas as áreas de sombra em nossos rostos.

Outra solução, sempre muito eficaz, é uma solução Escolha duas luminárias de parede para serem colocadas em cada lado do espelho. Deve ser colocado a 1,5 metros do solo para um desempenho ideal. Desta forma, o nosso espelho será muito útil e prático.