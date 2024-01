The Last of Us Part 2 enganou os jogadores com trailers, diz o codiretor

Mas para aprofundar esta questão, É necessário fazer Spoilers Portanto, não continue lendo se você ainda não jogou The Last of Us Part 2 e se não deseja nenhum tipo de prévia da trama do jogo.

A equipe realmente criou deuses Trechos falsos do trailer , com elementos que não fariam parte do jogo, com o objetivo de evitar spoilers e manter o efeito surpresa. Neil Druckmann, codiretor e co-roteirista, disse ter sentimentos confusos sobre a escolha.

O último de nós parte 2 Foi muito discutido no lançamento, sobretudo em relação à série de escolhas que a Naughty Dog fez com a trama, mas também pelo fato de Os trailers enganaram os jogadores até certo ponto O que o faz acreditar que certos eventos irão (ou não) acontecer.

Detalhes sobre a segunda parte de The Last of Us (spoilers)

Como você sabe, The Last of Us Part 2 mata Joel, o herói do primeiro jogo, durante a primeira hora ou mais e o faz de uma forma nada heróica. Para alguns, foi desrespeitoso com o personagem e definitivamente irritante. Alguns ficaram chateados porque os trailers do jogo mostravam Joel e Ellie em uma parte diferente da história.

Quando The Last of Us Part 2 foi revelado, Joel apareceu de uma forma que sugeria fortemente que ele poderia estar morto, mas a Naughty Dog Ele não queria que os fãs acreditassem nele. Nos trailers subsequentes, a equipe inseriu Joel em partes do jogo onde ele não estava realmente presente.

Em retrospectiva, ressalta Druckman, o estudo estava tentando fazer exatamente isso Proteja os fãs de spoilers, mas ela não levou em consideração como eles se sentiriam quando descobrissem a verdade sobre o que aconteceu com Joel. Portanto, parece que Druckmann se arrependeu, pelo menos parcialmente, de ter enganado as massas.

Lembramos também que o documentário Grounded 2 de The Last of Us Part 2 tem data oficial de lançamento.