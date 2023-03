Aquisição da Activision Blizzard, empresa antitruste japonesa acena para a Microsoft

Comissão de Comércio Justo do Japão, ou seja, o órgão antitruste japonêsdeu o seu consentimento paraAquisição da Activision Blizzard de Microsoft. No documento de fundamentação da decisão, lê-se que a Autoridade não constatou qualquer risco de limitação da concorrência nos respetivos setores de atividade em caso de concretização da aquisição.

o documento É um relato do trabalho feito para chegar à decisão final. Inicia-se com a recolha de toda a informação necessária, que se iniciou a 16 de junho de 2022 e terminou a 15 de julho de 2022, com o exame do processo examinado em março de 2023 sem identificação de quaisquer elementos de risco.

o conclusões Derivado da comissão é positivo em relação ao negócio: “A Comissão de Comércio Justo do Japão determinou que o acordo de fusão não restringe significativamente a concorrência em certos setores de negócios.”

Em suma, Microsoft e Activision Blizzard receberam mais um importante parecer positivo, principalmente por se tratar do país de origem da Sony, empresa que mais se opõe à fusão em curso.

Após uma série de mudanças, a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft parece cada vez mais provável, mesmo que ainda não esteja confirmada. Há alguns dias, a Organização Antitruste do Reino Unido publicou uma atualização sobre sua posição sobre o assunto, mudando completamente o curso em relação ao passado. EU’União Europeia Sempre se mostrou aberta ao sucesso do negócio e fala-se em um possível acordo com a US Federal Trade Commission para evitar processos.