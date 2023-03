Whatsapp, uma novidade histórica: troca de mensagens de voz

As novidades importantes do Whatsapp que chegam não param, também em termos de privacidade: aqui está a preciosa opção associada às mensagens de voz

O Whatsapp não para de surpreender os muitos usuários que usam o aplicativo de mensagens instantâneas todos os dias, melhorando a experiência e a privacidade do usuário: aqui está o que está cozinhando em termos de mensagens de voz.

Existem muitos atualizações e melhorá-lo de vez em quando Whatsapp Avance ou trabalhe para melhorar o uso dos usuários e atender às necessidades de todos.

Aplicativo de mensagens De fato, graças ao cuidado e ao trabalho constante dos desenvolvedores, ele possui um grande consenso, prova disso é o uso muito amplo de todos aqueles que o acessam diariamente, em todo o mundo, para trocar mensagens, conteúdos multimídia e arquivos .

Entre os aspectos mais importantes Whatsapp de lá Privacidade, E neste sentido, para anunciar a importante novidade inerente ao I.M. Mensagens de áudio efêmeras O blog era conhecido WABetaInfo.

Com base no que sai Versão de teste 2.22.25.20 Do aplicativo “verde” para andróide, Os desenvolvedores desenvolverão uma função, como o que acontece com i mensagens efêmeras permitiráEnvie mensagens de voz que só podem ser ouvidas uma vez.

Whatsapp e privacidade, trabalhando em mensagens de voz temporárias: o que se sabe no momento

Deve-se notar que, no momento, há muito pouca informação sobre Mensagens de áudio efêmeras.

Exatamente é WABetaInfoponto de referência sobre atualizações e funções Whatsapp , Para esclarecer, algumas referências à função em questão também foram encontradas em dezembro do ano passado.

Além disso, foi demonstrado que, em geral, o desempenho das mensagens de voz temporárias será o mesmo, mais ou menos, daqueles associados a foto e ai vídeos efêmeros, quem pode aberto apenas uma vez, E então Eles desaparecem.

Então seria uma opção que já existe e muitos já estão usando, simplesmente aplicada a um trabalho diferente.

Uma novidade que vai aumentar e aumentar ao longo Privacidade e a segurança quem esta usando Whatsapp E os contatos de cada usuário, depois de ouvir Notas de voz o último Não pode mais ser reproduzido.

Mesmo em relação a qualquer tempo Desde a chegada não há informações. Então, tudo o que resta é eu estou esperando Para saber mais, aguarde comunicações específicas e oficiais a esse respeito.

enquanto Whatsapp Pronto para entrar em um trabalho recém-chegado, eu pesquisas que pode ser alterado em um recurso básico e as respostas.