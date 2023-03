Pontos pretos no para-brisa – ninguém sabe ao certo para que servem e isso é um problema

Pontos pretos no para-brisa não são apenas estéticos, eles estão ali por um motivo específico mesmo que muitos os ignorem e não saibam a sua finalidade.

Muitos carros nascem segredos Como qualquer outro meio, muitas vezes vemos itens todos os dias e, no entanto, nunca nos perguntamos por que eles estão lá, se têm ou não um propósito real. Em geral, pode-se dizer com certeza que toda escolha, mesmo as de natureza estética, nunca é feita por acaso, mas é funcional para o resto.

quando se trata de transporte segurança Tem um papel realmente fundamental e é por isso que esses pontos fazem parte de um estudo cuidadoso que aprimorou vários aspectos nos carros de última geração.

Pontos pretos no para-brisa: o que são e para que servem

pontos pretos em parabrisa É idêntico ao da janela traseira. Os carros mais antigos não têm, mas os mais novos têm um belo conjunto de pontos cobrindo a parte inferior. O seu objetivo é proporcionar conforto de condução, bem como maior segurança.

Certamente no para-brisa também encontramos logotipos E as marcas e aquelas que não tem função mas no caso dos pontos pretos tem um motivo específico. Esses pequenos pontos podem ser claramente reconhecidos e têm diferentes funções, por isso foram gradualmente adaptados ao longo dos anos às necessidades. Basicamente eles são feitos com um revestimento cerâmico É o mesmo usado para o contorno preto do para-brisa e vidro traseiro.

Portanto, os pontos são fixados com precisão na estrutura de vidro e garantem: segurança, funcionalidade e conforto. A primeira tarefa do ponto de vista funcional é criar um área de transição do quadro, na verdade, há uma transição do mais escuro para o mais claro. Isso serve tanto para os raios UV quanto para o calor. O selante é, na verdade, feito de poliuretano e, dessa forma, o vidro gruda e gruda de qualquer maneira, mas também é um escudo térmico.

Os pontos do para-brisa também possuem uma bobina função prática Ou seja, é utilizado no movimento dos limpadores de para-brisa para garantir uma limpeza maior e mais rápido. De fato, graças à sua presença é possível derreter rapidamente o gelo das janelas, principalmente no inverno, quando o gelo se forma. Através da fricção, o gelo se desfaz e o carro é instantaneamente limpo. O último fator é um fator segurança, Na verdade, também o encontramos perto do espelho. comportar-se creme protetor solar Eles podem ajudar o motorista em qualquer situação, mesmo quando o brilho é muito forte.