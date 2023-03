Activision: ‘comportamento decepcionante’ da Sony não prejudicará relacionamento, diz CEO Bobby Kotick

Bobby Kotick, atual CEO, Inc. Activision Blizzardele disse em um e-mail enviado a sua equipe Playstation Sony Eles permanecerão firmes, apesar de a empresa japonesa tê-los ‘Comportamento decepcionante’ Em um esforço para impedir a aquisição da Microsoft.

Em particular, Kotick aponta para preocupações com as ações da Sony na CMA, segundo as quais a Microsoft poderia fazer versões com bugs ou abaixo do ideal de Call of Duty em consoles PlayStation, e para o fato de que a empresa japonesa aparentemente não parece interessada. acordo com o gigante de Redmond, mas apenas para impedir que a aquisição seja concluída.

“Todos sabemos que nossos ávidos jogadores serão os primeiros a responsabilizar a Microsoft por cumprir suas promessas de conteúdo e qualidade iguais (para as diferentes versões de Call of Duty)”, disse Kotick no e-mail postado nas páginas do VGC. “E quem quer que trabalhe tão duro para fazer os melhores jogos em nossa indústria se preocupa tanto com nossos jogadores por lançarem versões ruins de nossos jogos.”

“A Sony admitiu que não está realmente preocupada com o acordo de Call of Duty – eles só querem impedir que nossa fusão aconteça. A atitude da Sony afeta nosso relacionamento de longo prazo.”

“Os aficionados do PlayStation sabem que continuaremos a oferecer os melhores jogos possíveis nas plataformas da Sony, como fizemos quando o PlayStation foi lançado”, concluiu Kotick.

O e-mail do CEO da Activision Blizzard também inclui uma atualização sobre o status da aquisição pela Microsoft, onde ele diz que obstáculos significativos foram eliminados recentemente, provavelmente referindo-se às declarações da CMA de que a manobra não prejudicaria o mercado de consoles e a Sony.