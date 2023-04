espaço, outro lançamento privado para a Lua falha

Ouça a versão em áudio do artigo

O fracasso da missão do que deveria ser a primeira missão de uma empresa privada à lua. Os técnicos que trabalhavam na base de Tóquio da startup Ispace perderam contato com o módulo de pouso Hakuto-R M1 no momento do pouso na lua.

Por longos minutos, mais de 85.000 contatos de streaming esperaram por uma explicação sobre o ocorrido.

Foi o fundador e CEO Takeshi Hakamada quem informou ao público sobre a perda de contato e agora será preciso entender o ocorrido. Apenas os Estados Unidos, a União Soviética e a China conseguiram pousar na lua, mas todas essas instâncias não eram missões privadas.

epa1. EPA/Frank Robichon

Outras empresas associadas à economia espacial, como a Beresheet de Israel e a Vikram da Índia, tentaram pousar na lua nos últimos anos sem atingir seu objetivo.

oAnder do Ispace Foi lançado em dezembro de 2022 com um foguete Falcon 9 da SpaceX de Elon Musk, e desde 21 de março está em órbita circular a cerca de 100 quilômetros acima da superfície da Lua.