Mansão de Bruce Willis à venda por 40 milhões: você já viu o interior?

A enorme villa de Bruce Willis, localizada no Caribe, está à venda por US$ 40 milhões. Abaixo estão os detalhes deste local de sonho.

Um luxuoso canto do paraíso aninhado entre areias brancas e rodeado por águas cristalinas. No Caribe, na ilha de Parrot Cay, existe uma enorme vila, que durante anos pertenceu a Bruce Willis E agora está à venda por um número premium: eles são obrigados a comprá-lo $ 40 milhões.

A estrela de Hollywood, agora com 67 anos, ao longo do tempo Willis atingiu um nível Mundialmente famoso por seus filmes imortais. De “Crystal Trap”, a “Pulp Fiction”, a “Sesto Senso”, durante sua carreira de enorme sucesso, a lista de filmes que ele estrelou é realmente longa.

Embora ainda esteja ativo, infelizmente Bruce Willis adoeceu, a ponto de sua vida no set não ser fácil. Por causa da forma Demência frontotemporal Para o astro, lembrar das piadas está se tornando uma tarefa cada vez mais difícil.

Quanto à sua vida privada, Bruce é casado com a atriz Demi Mooree pai de três filhas. Em 2009, casou-se novamente, em cerimônia no Caribe, com Modelo Emma Hemming que lhe deu sua quarta filha. E aqui no Caribe, o astro comprou um Vila Estratosfera que foi colocado à venda recentemente.

Casa Bruce Willis para venda: ótima localização

A mansão de Bruce Willis está à venda por US$ 40 milhões. Já a colossal estrutura localizada no Caribe é moradia dividido em animação Casas de madeira Com vista para o mar, equipada com 12 quartos e 4 piscinas.

A propriedade estende-se a 3300 metros quadrados Todos rodeados por jardins luxuriantes, com plantas tropicais, são oásis de luxo a descobrir. O coração da vila é uma estrutura central dividida em dois andares.

Os ambientes possuem um Mistura de estilo entre o clássico e o moderno. Os quartos apresentam mobiliário antigo alternado com elementos mais modernos, criando espaços com forte impacto visual. Com atenção a cada detalhe, não falta Pinturas e motivos requintados.

Os quartos também apresentam detalhes náuticos, lembrando a atmosfera do local. As cores predominantes são branco, azul e madeira escura. Equipado com todas as comodidadesAlém da beleza dos interiores, a magnífica villa fica a poucos passos da praia e do mar cristalino do Caribe.