Clima e Astronomia – A Super Lua Azul está chegando e será única. Veja quando e onde você pode assistir 3B Meteo

Tudo está pronto para a superlua azul em 31 de agosto

Superlua azul em 31 de agosto (próxima quinta-feira) será Um evento quase irrepetível Tão absolutamente A não perder por dois motivos. o primeiro proximidade perceptível do nosso satélite à Terra, 357,344 quilômetros contra a distância mínima possível de 356.410 quilômetros, tornando-se efetivamente um Super Luao O maior e mais bonito do ano. A segunda, que lhe daria a singularidade, seria a lua cheia, por assim dizer.”de repente” do calendário. Isso aconteceu em agosto Na verdade 5 fases da lua E portanto duas luas cheias.

agora, em um ano Geralmente só lá 12 lua cheia mas Aproximadamente a cada dois anos e meio Acontece que há um Décimo terceiroAssim, a lua cheia não foi prevista pelas tradições folclóricas Ele não tem nome oficial. por esta razão A décima terceira lua cheia do ano ele é chamado Lua azul, lua azul.

31 de agosto será o décimo terceiro E a lua “inesperada” do ano e, portanto, a lua azul, mas ao mesmo tempo também a superlua, portanto, uma Lua azul gigante. evento astronômico E não seria diferente de uma superlua comum (Você não verá a lua azul como na foto que colocamos, a cor azul significa apenas rara) mas sua extrema raridade faz com que ela exclusivo. A lua ficará cheia nas primeiras horas da noite Quinta-feira, 31 de agosto Por volta das 03h35 Será visível na Itália Só lá quinta-feira à noite Mais ou menos a partir das 20h20 dependendo da região onde você estiver. Um lindo disco lunar aparecerá no horizonte Ele olha para o leste.

