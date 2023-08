Rimac Nievera quebra o recorde de Nurburgring

Enfrentamos condições climáticas desafiadoras durante as sessões de treinos livres desta semana e escolhemos o que parece ser um dos dias mais quentes na pista neste verão para cronometrar a volta. No entanto, o tempo de volta de 7:05:298 em Nürburgring Nordschleife é louvável. […] Dirigir ao longo de Nordschleife é um verdadeiro prazer, desde lançar o carrossel HP 1914 nas quatro rodas ou pisar no acelerador até o fim em uma reta de 2,8 quilômetros – Martin Kudrich

O Rimac Nevera está equipado com quatro motores elétricos – um para cada roda – que entregam um total de 1.408 kW (1.914CV) com um torque de 2.360 Nm.

Resumindo, 2023 é um ano recorde para Rimac Nevera: para comemorar este ano Apenas 12 amostras serão produzidas em todos em educação Nevera no momento do ataque. Como esperado, eles estão todos esgotados. O PRIMEIRO COMPRADOR RECEBEU O VEÍCULO HOJE: A pintura feita à mão e feita sob medida apresenta uma base Squadron Black com detalhes em Lightning Green. É a mesma cor do exemplar recordista de Nurburgring, em homenagem ao BMW e-M3, Série 3 convertido por Mate Rimac que em 2012 quebrou o recorde mundial de aceleração entre os veículos elétricos.