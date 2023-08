Semáforos, aí vem o novo dispositivo que multa instantaneamente: Cuidado | Veja como identificá-los

Quantos de nós paramos para pensar na origem e na história dos semáforos enquanto esperávamos passar do vermelho para o verde? Estes dispositivos, hoje omnipresentes nas nossas cidades, desempenham um papel essencial na regulação do trânsito e na prevenção de acidentes.

Os primeiros semáforos nasceram no final do século XIX, e eram acionados manualmente por operadores que, localizados em cabines especiais, acionavam os semáforos de acordo com as necessidades do trânsito. A sua tarefa era garantir a segurança dos cruzamentos e evitar colisões entre veículos que os atravessassem ao mesmo tempo.

Com o aumento exponencial do tráfego de veículos, os semáforos tornaram-se elementos indispensáveis ​​na paisagem urbana. Graças a ele, pedestres e veículos podem circular de forma ordenada e segura, reduzindo o risco de acidentes. Os semáforos modernos estão agora equipados com sistemas eletrónicos avançados que os tornam mais eficientes e adaptáveis ​​às diferentes situações de trânsito.

Além de garantir um trânsito seguro, os semáforos também têm impacto direto no fluxo do trânsito. Na verdade, a cronometragem correta dos semáforos pode reduzir significativamente os tempos de espera e melhorar a eficiência do sistema rodoviário.

Novos dispositivos de aplicação da lei

A tecnologia sempre desempenhou um papel importante na melhoria da segurança rodoviária. De simples luzes manuais, passamos para semáforos automatizados, sistemas de câmeras e detectores de velocidade. E agora, uma nova inovação está prestes a chegar às nossas ruas.

Embora muitas cidades estejam adotando sistemas automáticos de detecção de semáforo, Modena decidiu dar um passo adiante. A Prefeitura adquiriu o Velocar, aparelho de última geração.

O Velocar não é apenas um sistema de detecção de faixa de semáforo vermelho. Com sua tecnologia avançada, é capaz de fornecer fotos e vídeos dos veículos antes e depois da linha de parada, garantindo provas irrefutáveis ​​em caso de infração. Mas isso não é tudo: o reconhecimento automático de placas também funciona à noite, mantendo o sistema operacional 24 horas por dia. E como se não bastasse, o Velocar também pode fornecer dados estáticos de tráfego, sendo uma ferramenta valiosa para departamentos de planejamento de mobilidade urbana .

Numa era em que a segurança rodoviária e a eficiência do tráfego são fundamentais, inovações como o Velocar representam um passo importante para um futuro mais seguro e sustentável para todos os utentes da estrada.